El misterio del biólogo argentino que desapareció en Francia: un vuelo sin tomar y la búsqueda desesperada de su familia

Juan Ignacio Debandi Álvarez tiene 36 años y es el biólogo argentino que fue visto por última vez en el sur de Francia . Su último rastro es del 18 de enero , en la zona de Cassis, una ciudad costera cerca de Marsella. Su familia busca desesperadamente encontrarlo, con mensajes en las redes sociales. Creen que podría haber regresado a España .

Oriundo de General Rodrgíuez, Debandi fue durante ocho años profesor auxiliar de laboratorio en la Universidad Nacional de Luján, y durante dos años fue gerente de producción en una empresa avícola.

Después, decidió emigrar a Europa. Primero vivió en Barcelona, hasta elegir Irlanda, donde se asentó desde fines de abril de 2024, en la ciudad de Drogheda. Hasta noviembre de 2025 trabajó en la industria de la carne, hasta que renunció con la idea de irse a Dinamarca.

El 11 de enero, a través de una videollamada, el biólogo se contactó por última vez con su familia, quienes recién a mediados de febrero empezaron a preocuparse, porque el argentino solía demorarse en responder mensajes, como dijo Florencia Debandi, su hermana.

Pilar y Claudio Debandi, sus padres, realizaron a principios de marzo la denuncia por averiguación de paradero ante la Cancillería argentina y, en paralelo, una denuncia en la fiscalía federal de Mercedes, que dio intervención a Interpol . Se iniciaron pedidos de búsqueda en Irlanda y en Barcelona, debido a su ciudadanía española.

El biólogo tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling de Marsella a Barcelona para el 19 de enero, que nunca abordó ni reprogramó. Su celular dejó de emitir señal el 18 de enero.

Fuente: Clarín