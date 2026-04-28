El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Jorge Macri: “Debería dedicarse a gobernar”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , cruzó al jefe de Gobierno porteño , Jorge Macri , a través de una publicación en X luego de que el funcionario de Pro tildara de “desgobierno” a la gestión de Axel Kicillof .

“Macri: usted desconoce absolutamente el territorio más importante del país, porque cuando le tocó gestionar un municipio, siempre tuvo la cabeza puesta del otro lado de la General Paz ”, tuiteó Alonso.

En su posteo, Alonso citó un video de Macri durante una entrevista en la señal TN donde el funcionario porteño asegura que las falencias en territorio bonaerense aluden “ a la inseguridad ” y a que “no coordinan con los intendentes. ”Yo conozco a muchos de ellos y ninguno recibe apoyo por parte de la provincia de Buenos Aires”, dijo el exintendente de Vicente López.

“ ​La Provincia es 1515 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires y alberga a casi el 40% de los argentinos . Es además, la que más aporta a la coparticipación que financia a las provincias hermanas y a la Ciudad que hoy le toca gestionar", cuestionó Alonso en su extensa publicación.

En pos de desmentir al jefe de Gobierno, Alonso resaltó que “sería bueno que identifique [en alusión a Macri] qué intendentes sostienen sus dichos, porque este Ministerio dialoga con los 135 jefes comunales permanentemente ”.

“Y con mucho esfuerzo, logramos constituir un Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad de los municipios, incluso con la enorme cantidad de fondos que el Estado Nacional le niega al pueblo de la Provincia”, precisó el ministro de Seguridad bonaerense.

Por último, y como un tiro por elevación a las recientes declaraciones de Macri sobre sus aspiraciones en 2027, Alonso remató: ​“Es comprensible que esté preocupado por los guarismos de las encuestas y el malestar en la Capital, pero para revertir eso debería dedicarse a gobernar y no a intentar anclarse en títulos tendenciosos ”.

A principios de abril, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y le reclamó la transferencia de $27.000 millones en compensación por la asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires .

Al igual que Alonso, en aquella ocasión, Macri utilizó su cuenta en X y escribió: “Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA ”.

Según el mandamás porteño, en los primeros días de abril, el Gobierno de la Ciudad se dirigió al Ministerio de Economía bonaerense e hizo alusión a una “ deuda histórica ” en materia de asistencia social. Por otro lado, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que “funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral”.

“De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia . La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135 , lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450 ″, detallaron. De esta forma, consideraron que este monto se solventa con “recursos de la Ciudad provenientes del esfuerzo de los porteños”, lo que a su vez “genera un ahorro para la provincia de Buenos Aires”.

Fuente: La Nación