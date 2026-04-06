El llamativo silencio del otro teléfono del caso $LIBRA: qué oculta el celular de Sergio Morales, el ex asesor de la CNV y socio de Novelli

El análisis forense sobre los dispositivos digitales que se ordenó en el marco de la causa $LIBRA, que estuvo dos semanas arrojando novedades sobre los negociados de los criptobros cercanos a Javier Milei, había sido pedido sobre dos teléfonos. Uno de ellos, el más verborrágico y explosivo , fue el de Mauricio Novelli. El lobista, según se desprende de esos documentos, aprovechó la cercanía cultivada con el Presidente para acercar proyectos que iban desde intermediación con empresas aeroportuarias a monedas de oro pasando por el ahora infame token $LIBRA .

Pero hay otro celular que está allí, en un particular silencio. Se trata del teléfono de Sergio Morales, quien fue consultor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y uno de los organizadores del Tech Forum 2024. Si el celular de Novelli tenía centenares de charlas y grupos para analizar, en el teléfono que entregó Morales a la justicia no apareció nada.

Y es que, vale mencionar, el aparato que entregó a los peritos era un Samsung Z Fold nuevo: lo había empezado a usar el 20 de febrero de 2024, seis dias después del criptoescándalo . Cualquier cosa que haya pasado antes de esa tarde no aparecía en su memoria.

Este llamativo cambio silencio generó suspicacias entre los abogados querellantes.

Porque si bien el celular de Morales no habló en su peritaje, sus intervenciones sí se repiten en los grupos de WhatsApp de los que participaba con Novelli y que pudieron ser recuperados del celular del Trader. Allí se ve que Morales es uno de los tomadores de decisiones dentro de la organización del Tech Forum , la convención de tecnología que organizaron junto a Novelli y Manuel Terrones Godoy con el objetivo de reunir empresarios del ambiente con el presidente Milei.

Pero a su vez aparecieron documentos que lo ubicarían como representante de Kelsier Latam , la filial que la empresa de Hayden Davis planeaba instalar en Argentina, mientras a la par tenía funciones de asesoramiento de Blockchain para la CNV.

Es decir, para el Estado y el sector privado. De ambos lados del mostrador.

Morales es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales, e hizo una carrera en la consultoría, asesorando clientes del sector privado y el público. Fundó su propia consultora y trabajó para agencias de corredores de bolsa y para la Auditoría General de la Nación (AGN), pero en los últimos años se había ganado un lugar dentro de las finanzas como especialista en DeFi, bitcoin, gaming NFT o incluso tokenización de activos digitales.

Por este expertise es que llegó a la Comisión Nacional de Valores. De acuerdo a los documentos de la búsqueda interna realizada por el organismo, a los que tuvo acceso Clarín , Morales llegó por una búsqueda interna que surgió en agosto de 2024 para cubrir la vacante de un asesor que se iba al sector privado.

Entre las tareas propias del puesto, debía "brindar asesoramiento sobre activos virtuales, sus proveedores, la adopción e integración de soluciones, incluyendo tecnologías emergentes como blockchain, registros distribuidos, criptoactivos, pagos digitales, y sistemas de inteligencia artificial aplicados a finanzas, seguridad criptográfica".

También asesorar sobre regulaciones y normativas, especialmente en el diseño y redacción de nueva legislación que se aplique en el dinámico ambiente de las finanzas digitales.

"Era un cargo de asesor externo. Debía reunirse con abogados y participar de la Mesa Fintech de la CNV, comparar legislaciones y responder directamente a Roberto Silva, presidente de la CNV ", explica una fuente al tanto de las tareas que tenía el puesto en el día a día.

La búsqueda se realizó de manera interna en una primera instancia, donde se evaluaron tres perfiles que no encajaban. Se cerró el 20 de septiembre y comenzaron a buscar perfiles afuera. Cinco días después el nombre de Morales ya estaba definido y listo para ingresar a partir del 15 de octubre, de acuerdo al Decreto N° 1109/17.

Se debió aprobar un ajuste en el presupuesto, ya que Morales ingresaba como Consultor II, una categoría más alta que su antecesor y la más alta de todo el escalafón. Eran 6.575.457 pesos, divididos en tres pagos mensuales.

El martes 15 de octubre ingresó formalmente al cargo, en un contrato que quedó registrado en el GEDO el viernes 18. Mientras firmaba su ingreso al Estado, Morales trabajaba activamente para cerrar los últimos detalles de la organización del Tech Forum, que iba a tener lugar el sábado 19.

Según aparece en el grupo de WhatsApp que compartía con Novelli, estaban definiendo los últimos flyers para publicar en redes sociales, junto a otros detalles.

El día del Tech Forum, Morales expuso como representante del Estado nacional en el evento que venía organizando . Compartió mesa con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires del ámbito de la tecnología. Habló sobre el proceso de consulta pública que llevó adelante la CNV para impulsar la mejor regulación de los Proveedores de Servicio de Activos Virtuales (PSAVs). De la CNV también habló Alejandro Rodríguez Ariola, abogado y especialista en tecnología. El cierre del evento estuvo a cargo del propio Javier Milei.

Ya con funciones en la CNV, Morales siguió participando de la mesa chica del Tech Forum en la organización de la segunda edición, que estaba prevista para abril de 2025, tenía como sede confirmada el Sheraton y el Alvear, y como oradores confirmados a Manuel Adorni y a Javier Milei, tal como reveló Clarín.

Todo quedó en la nada por el escándalo $LIBRA.

Hayden Davis llegó a la Argentina de la mano de la dupla Terrones Godoy-Novelli, que lo conocieron en un evento tecno en Denver en 2023. Ellos dos fueron la puerta de acceso a la Casa Rosada y a la idea de un desembarco en el país para avanzar con el proyecto de un banco que capitalice criptomonedas para volcarlas a la inversión, entre varios proyectos. Davis tenía planes incluso para instalar oficinas en el corredor norte de la Ciudad y hacer un desembarco fuerte en el primer semestre de 2025.

El peritaje informático realizado por la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal (DATIP) en el teléfono de Novelli encontró un documento que brinda mayores precisiones sobre ese desembarco.

Se trata de una 'oferta irrevocable' realizada por Kelsier Group Co., la empresa de Hayden Davis, dirigida al trinomio de Terrones Godoy, Novelli y Morales para que se encarguen del asesoramiento , la presentación y acercamiento de potenciales clientes. Allí los nombra como ' Referenciadores ' de la empresa.

Entre los objetivos del acuerdo se señala que Kelsier busca lograr una asociación indirecta con el gobierno argentino, para "apoyar la estructuración de sus acuerdos", a la par de supervisar y gestionar acuerdos privados y públicos de blockchain/Web3.

También aparece un apartado con una serie de objetivos concretos. Uno de ellos incluye designar y anunciar a Sergio Morales como asesor principal para las iniciativas de blockchain de la empresa. Luego, se menciona que los referenciadores deberán tener una exclusividad para acuerdos de blockchain durante seis meses.

Si en esos seis meses se lograban acuerdos por diez millones de dólares , el acuerdo se extendía por dos años y medio más.

Otros de los objetivos del acuerdo incluían "promover la postura progresista de Argentina sobre innovación en blockchain/web3/AI", armar un comité del tema o incluso el difuso "fortalecer y ampliar la influencia del partido político", sin mencionar a qué partido se referían.

También tenía como objetivo del acuerdo "establecer diálogo con las autoridades gubernamentales para debatir sobre temas relevantes blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del gabinete y del Congreso ".

Como contraprestación, Morales, Terrones Godoy y Novelli cobrarían US$ 1.550.000 . Además se llevarían un 35 por ciento de comisión de cada cliente nuevo que hayan acercado a Kelsier

Según el acuerdo, el pago comenzaría con un desembolso de US$ 300.000 el primer mes y cinco pagos mensuales de US$ 250.000 y se realizaría a una billetera cripto que darían los referenciadores. La justicia logró identificar pagos que coinciden con esos montos. Salieron desde billeteras de Hayden Davis a una cuya dirección comenzaba "CivU. .." y estaba bajo el control de los organizadores del Tech Forum.

A continuación de la oferta irrevocable, en el documento que se encontró en el teléfono aparece una carta dirigida a Kelsier, donde Novelli, Terrones Godoy y Morales aceptan la propuesta . Los dos documentos aparecen fechados el 21 de noviembre de 2024. En esa fecha Davis estaba en la Argentina, en una de las cuatro visitas que hizo al país.

En el documento hallado en el teléfono de Novelli no aparecen las firmas de ninguno de los cuatro implicados.

Pero, de haber firmado este acuerdo, Morales debió informar a la CNV. Así lo especifica el punto 11 del Contrato de Locación de Servicios que firmó con la Comisión Nacional de Valores, y que se encuentra en manos de la justicia federal.

Allí se establece que Morales "pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública o privada que haya ejercido o ejerza, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo".

Clarín también se contactó con la CNV para preguntar si Morales contó de la firma de dicho acuerdo, en caso de haberla efectivizado. Tampoco hubo respuesta.

Pero más allá de la firma o no, la incógnita se plantea sobre la posible incompatibilidad de trabajar en el sector privado como referenciador de una empresa que busca entrar al país en un área nueva (como blockchain) y a la par trabajar como asesor del Estado en crear las regulaciones que luego afectarán a dichas empresas.

Clarín se contactó con el abogado de Morales para corroborar si efectivamente había firmado ese acuerdo, y si existía una incompatibilidad en dichas funciones, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.

El peritaje sobre el celular de Novelli y Morales tenía el mismo objetivo: encontrar una serie de chats que incluyan palabras clave de interés para la investigación, tales como $LIBRA, blockchain o Kelsies entre otras. Sin embargo, al haber entregado un teléfono casi nuevo a la policía, adentro no había documentos ni correos ni chats que den información sobre el rol de Morales en el proyecto.

Apenas aparecen carpetas de dos conversaciones: una con su pareja y otra con su jefe, Roberto Silva, titular de la CNV. Con Silva discuten algunos artículos sobre la normativa de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, una normativa que el Gobierno trabajaba para sacar contrarreloj a comienzos de 2024.

Cada tanto se cruzaban algunas referencias sobre $LIBRA, a medida que Silva le consultaba por versiones del periodismo y de las vinculaciones del asesor con el Tech Forum. Morales le asegura que no tiene nada que ver con la criptomoneda. A diferencia de Novelli y Terrones Godoy, el asesor no se encontraba en Dallas al momento del lanzamiento.

"Nadie dijo nada de mi. Obviamente no dijeron nada porque no tengo nada que ver" , sostenía Morales en un mensaje del 5 de marzo a la noche. Presionado por el crecimiento del escándalo, dos días después presentó su renuncia a la CNV.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín