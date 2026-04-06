MADARIAGA: balance positivo tras La Pasión y el desafío de lograr un evento autosustentable

MADARIAGA





A pocas horas de haber finalizado la 41° edición de La Pasión Según San Juan, el presidente de la Asociación Semana Santa en Madariaga (ASSEM), Claudio Rivas, trazó en Informe Central de CNM Radio un balance del evento y destacó el enorme trabajo realizado, en una edición marcada por las condiciones climáticas y por nuevas apuestas organizativas que apuntan a consolidar y proyectar el espectáculo.





Rivas definió la edición 2026 como “un año intenso”, atravesado por múltiples desafíos, entre ellos la lluvia, que obligó a redoblar esfuerzos para acondicionar el predio. “El parque se llenó de agua, hubo que sacarla, tirar arena, limpiar caminos para que los artesanos pudieran trabajar”, relató, al tiempo que valoró el compromiso del equipo: “Tenemos un grupo humano formidable que estuvo a la altura para resolver cada circunstancia”.





Más allá de las dificultades, el resultado fue altamente positivo. El espectáculo volvió a convocar a vecinos y visitantes, con un fuerte acompañamiento de la comunidad. Incluso, Rivas destacó lo que consideró un hecho “casi mágico”: la lluvia comenzó apenas minutos después de finalizada la función principal, permitiendo que todo el desarrollo artístico se realizara con normalidad.





El evento no se limitó únicamente a la puesta en escena. También incluyó el tradicional fogón pasionero, el patio de comidas, la feria de artesanos y actividades religiosas, como la misa del domingo, que reunió a más de 400 personas y culminó con una emotiva procesión hasta el Cristo ubicado en el predio. “Vivimos una Pascua en comunidad, eso es lo más importante”, expresó.





En su reflexión, Rivas remarcó que La Pasión trasciende lo estrictamente religioso y se ha convertido en un fenómeno social profundamente arraigado en Madariaga. “Es un patrimonio espiritual de la comunidad. La gente colabora, se acerca, participa, incluso quienes no son practicantes”, explicó.





Uno de los puntos destacados de esta edición fue la llegada de visitantes de distintas localidades, como Mar de Cobo, Maipú, Dolores, General Belgrano y Mar del Plata. Este crecimiento en la convocatoria externa responde a una estrategia de difusión que busca posicionar el evento a nivel regional y nacional, generando además un impacto económico en la ciudad. “Todo lo que se recauda o se mueve queda en Madariaga, es una inyección económica para el pueblo”, subrayó.





En materia de innovación, este año se incorporó por primera vez la transmisión vía streaming. Aunque no fue en directo, sino una grabación emitida posteriormente, permitió que el espectáculo fuera visto desde el exterior, con reproducciones registradas en países como España, Italia y Turquía. La experiencia, según explicó Rivas, sirvió como prueba piloto para avanzar hacia una transmisión en vivo en futuras ediciones. “Estamos aprendiendo un idioma nuevo”, señaló, en referencia a los desafíos técnicos de esta modalidad.





En términos económicos, el presidente de ASSEM detalló que el costo total del evento rondó los 18 millones de pesos, incluyendo infraestructura, logística, armado, desarmado, iluminación y sonido. En ese contexto, destacó el aporte de empresas locales y organismos que colaboraron para hacer posible la realización, así como el rol fundamental del trabajo voluntario.





El objetivo a mediano plazo es lograr que La Pasión sea completamente autosustentable, reduciendo la dependencia de aportes estatales. “Queremos que el evento se financie con lo que genera, sin tener que recurrir a recursos de la comuna”, explicó. Para ello, se impulsan distintas fuentes de ingreso, como el alquiler de sillas, la venta gastronómica y el propio streaming.





Finalmente, Rivas adelantó que el trabajo no se detiene. Mientras se completa el desmontaje del predio, la organización ya comienza a proyectar la próxima edición y otros objetivos, como la construcción de un centro cultural que podría estar finalizado en los próximos meses.





“La Pasión terminó para la gente, pero para nosotros vuelve a empezar ahora”, concluyó, dejando en claro que detrás de cada edición hay un esfuerzo sostenido durante todo el año, con un objetivo central: mantener vivo un evento que ya forma parte de la identidad de Madariaga.