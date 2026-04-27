El Gobierno impulsa a kirchneristas para ocupar vacantes de jueces

Karina Milei parece haber entendido que para desbancar a Santiago Caputo tiene que mostrarle a Javier Milei mucho más que indicios de supuestas traiciones o teorías conspiranoicas en torno a lo que se dice en los medios de comunicación. El vínculo de confianza que une al Presidente con su asesor fue lo que, al menos por ahora, evitó que la hermanísima se saliera con la suya y terminara de capturar todo el poder para su tropa. Mientras el affaire que tiene como protagonista a Manuel Adorni mantuvo la atención puesta en el debate por su decisión de mantenerlo como jefe de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia aceleró el proceso para convencerlo de que puede prescindir de los servicios del consultor y busca renovar los tribunales con más de 100 pliegos que envió al Senado.

La invitación al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , a subirse a la comitiva que acompañó a Milei a Israel fue parte del plan de integrar a su hermano con los cambios. Como se contó en esta columna, el Presidente no había mantenido siquiera una charla con el funcionario hasta su asunción . Es lógico dado el escaso interés que siempre mostró en el universo judicial. Pero desde el recambio en el área y a partir de los reveses que sufrió su administración empezó a involucrarse .

Aunque Milei no suele pedir demasiados detalles a sus ministros salvo cuando se trata de un tema que lo apasiona, como es la economía -sus charlas con Luis “Toto” Caputo suelen extenderse mucho más de lo previsto por ambos-, tampoco se desentendió de las decenas de pliegos que envió el Gobierno en las últimas horas y de los que todavía faltan enviar. No hubo en el avión un repaso nombre por nombre pero en la gira sí hubo espacio para que el funcionario explicara su estrategia .

Se desconoce si Mahiques se lo anticipó antes del regreso, pero el jueves, un día después de aterrizar nuevamente en Buenos Aires, Milei sonrió cuando leyó que la fiscal Alejandra Mángano pidió cerrar por falta de delito la causa por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la gira a Nueva York , de algún modo el hecho que desató la tormenta perfecta contra el Gobierno en marzo.

Mángano es la esposa de Juan Tomás Rodríguez Ponte , a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), aspirante al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.

Lo cierto es quien sigue con mucha atención la fortuna de Rodríguez Ponte es el juez Ariel Lijo . Es natural que se preocupe por el destino de su secretario letrado durante años , aunque no es su única preocupación. Tiene a su cargo el trámite de varias causas que inquietan al Gobierno, entre ellas la de irregularidades en la ANDIS, la de los créditos otorgados por el Banco Nación, y el enriquecimiento ilícito de Adorni. Mahiques fue convocado por Karina, a instancias de Eduardo “Lule” Menem, en el momento de mayor preocupación por el avance judicial.

En paralelo a que la ausencia del pliego de Rodríguez Ponte en el Senado es tomado como un desafío a su ex jefe y amigo , desde el Gobierno dejaron trascender que quedó todo dado para que sea parte de la próxima tanda, ya que Juan Manuel Mejuto , otro de sus competidores, fue propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. Mejuto, firmante del primer comunicado de la agrupación ultra K Justicia Legítima , es secretario del TOF 5 y mano derecha de Daniel Obligado, uno de los jueces que en 2021 firmó el sobreseimiento de Cristina en la causa Hotesur y Los Sauces.

Otro con antecedentes en Justicia Legítima es Hernán Figueroa , firmante de aquella histórica solicitada que en 2013 defendía la reforma judicial K. Figura como defensor público ante los Tribunales en el fuero Penal Económico y recientemente se pronunció contra la baja de la edad de imputabilidad que concretó el Gobierno. Junto a su apellido en ese documento aparece el de Ana Clarisa Galán, propuesta como defensora ante la Cámara de Casación Penal, y el de María Esther Pinos, para Formosa.

Cercana a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y propuesta en 2023 como testigo por el bloque K de Diputados en el juicio político a la Corte, Ángeles Ramos es impulsada para fiscal general en lo Penal Económico . También Santiago Vismara fue allegado a Gils Carbó e incluso uno de los primeros polémicos fiscales designados “ad hoc”. Ahora Milei lo quiere como fiscal general ante los Tribunales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Se suman a nombres como el de Pablo Matkovic , propuesto como juez del tribunal federal de juicio de Neuquén, quien en 2017 presentó un habeas corpus contra Patricia Bullrich por un allanamiento a la comunidad mapuche en Campo Maripe. Matkovic fue asesor en Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y denunció espionaje ilegal de la Ciudad en el marco de la causa de Lago Escondido.

La DAJuDeCO, un organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia, fue noticia la semana pasada luego de que trascendiera un informe en el que advierte que un pendrive que contenía información del teléfono celular del exdirigente de la Asociación del Fútbol Argentino Juan Pablo Beacon pudo haber sido adulterado.

Los archivos que se desprenden del aparato -y se conocieron por los medios- podían comprometer a Pablo Toviggino y a la cúpula de la AFA en caso de que la Justicia pudiera tenerlos en cuenta.

Antes de asumir como ministro, Mahiques había sido elegido por Claudio Tapia como vicerrector de la Universidad que proyecta . En la AFA celebran por Agustín Raúl Rubiero , del Tribunal de Apelaciones de la entidad, a quien el Gobierno propone para la Cámara Civil que debe definir sobre el domicilio trucho de la AFA. Para ese mismo tribunal ya había sido propuesto hace tres semanas Osvaldo Pitrau, interventor del Enargas durante la gestión de Alberto Fernández.

Todos estos nombres generaron una rebelión libertaria en redes sociales , donde se ve con mayor nitidez la puja entre Karina y Santiago Caputo. Este sábado, mientras los tuiteros orgánicos reprochaban los pliegos que envió el Gobierno, “El Jefe” habilitó a su tropa a contraatacar con una campaña quirúrgica en redes para desestimar cuestionamientos a los pliegos .

Karina, que desde hace seis meses se viene animando a darle pelea a Caputo en el terreno digital, enfureció todavía más a los que ella denomina trolls, cuando se mostró en un acto en Suipacha con Sebastián Pareja , presidente de La Libertad Avanza en Provincia y archirrival de los usuarios más caracterizados, en especial después de que la semana pasada se conociera que denunció penalmente a varios de ellos. Pareja hasta hace un tiempo era el candidato a gobernador de Karina pero en los últimos tiempos sus acciones crecieron con Milei: hay quienes perjuran que ya se lo escucharon decir, en desmedro de Diego Santilli, el mejor posicionado en las encuestas.

Lejos de tomar nota de los comentarios que los tuiteros le dejaban en redes por los pliegos, en el entorno presidencial respondieron con una frase inquietante que Milei usó más de una vez para derribar críticas puristas: “Somos liberales pragmáticos, no libertarados” . En eso, predica con el ejemplo: entre los pliegos está el de Nicolás Pacilio para el TOCC 1 de la Capital, quien en octubre de 2024 firmó -como secretario de Cámara- la anulación de su sobreseimiento en la causa que le inició el periodista Jorge Fontevecchia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín