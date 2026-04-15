El ex jefe de la IGJ dijo que no cree que Mahiques avance contra la corrupción en la AFA

Daniel Vitolo, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno deje de lado las investigaciones sobre la corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "Está claro que no hay mucho interés en investigar a la AFA" , dijo Vitolo en una entrevista con FM 107.9 en referencia al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El abogado, de larga experiencia, que había ordenado una auditoría sobre las cuentas y el manejo de dinero que implementaron en la AFA Claudio Tapia y el tesorero de la entidad Pablo Toviggino, fue desplazado de su puesto cuando asumió Mahiques , el mes pasado, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

" El ministro de Justicia es una persona vinculada a la AFA, eso está en todos los medios. Es dificil que tenga interés en investigar una universidad inexistente de la cual él fue vicerrector ", dijo Vitolo, en referencia a la gestión de Mahiques en la Universidad de la AFA, que tuvo que dejar cuando empezaron a difundirse las revelaciones sobre el esquema de corrupción en la cúpula del fútbol argentino.

Mahiques, designado en el Ministerio por impulso de Karina Milei, es amigo de Toviggino , y esa relación se amplía también a su familia: su padre, el camarista Carlos Mahiques, debió apartarse de la posibilidad de tomar decisiones sobre las investigaciones judiciales sobre la AFA cuando se reveló que había celebrado su cumpleaños en una mansión de Pilar cuya propiedad se atribuye a Toviggino.

En la última etapa de su gestión, Vitolo había llevado adelante una profunda auditoría sobre los números de la AFA y acusó a Tapia de haber incumplido con la obligación de presentar los balances de la entidad ante la IGJ. Para evitar esa inspección, la AFA intentó cambiar su sede desde su histórico edificio en la calle Viamonte hacia la provincia de Buenos Aires. Asi, el jefe de la AFA buscó quedar bajo la órbita de las inspecciones de su aliado político, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y La Cámpora , pero esa jugada fue rechazada por la IGJ, y también por ARCA, que consideró que la sede de Pilar a la que se iba a trasladar para saltar de jurisdicción, es trucha.

Para controlar los números de la AFA, Vitolo había solicitado al Ministerio de Justicia que designe a dos veedores, un contador y un abogado, que se encarguen de estudiar a fondo los balances y los registros contables de la AFA en los últimos años. Mahiques tomó esos nombres que había pedido Vitolo, demoró su designación y finalmente designó, pero no les dio ninguna herramienta para que pudieran avanzar en su trabajo. La semana pasada, uno de esos veedores designados, el abogado Agustín Ortiz de Marco, que debía seguir durante seis meses la situación institucional de la AFA, renunció a su puesto por la falta de apoyo que tuvo desde el Ministerio de Justicia. Junto con Ortiz de Marco también fue nombrado el contador Rubén Miguel Papacena, que por ahora sigue en funciones. Con la salida del abogado, será ahora Mahiques quien deberá resolver quién ocupará ese lugar vacante.

"Está clarísimo que me desplazaron por mi actuación sobre la AFA", dijo Vitolo en la entrevista, y confesó: " no tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés de avanzar con esto. Este tema es una responsabilidad de él ". "No tengo esperanza porque (...) hay que explicar 500 millones de dólares en manejos de la Superliga". Ese dinero es la recaudación que hizo Javier Faroni con la apertura de cuentas en los Estados Unidos que ahora están siendo investigadas. "Esa es una auditoría que hice yo en mis últimos días de gestión y el expediente estaba listo para subir y la información que yo tengo es que el expediente quedó cajoneado. (Mahiques) ni siquiera quiere mirar eso y son 500 millones de dólares", dijo Vitolo.

Fuente: Clarín