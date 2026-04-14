El embajador Lamelas dijo que Trump lo envió a la Argentina para que Estados Unidos sea su “socio preferido”

El embajador Peter Lamelas entró haciendo bromas al escenario como buscándose a sí mismo, sobre su creciente adquisición de la jerga porteña con el uso del “vos” y la “ye”. Pero rápidamente fue al punto y dijo que Donald Trump lo había enviado a Buenos Aires para convertir a Estados Unidos en “socio preferido” de la Argentina . Y que los dos países estaban viviendo “en el momento más dinámico de la relación”.

Promediaba la mañana en el mítico hotel Alvear cuando el embajador de los Estados Unidos le tocó dar su discurso en el AmCham Summit 2026 que había inaugurado este martes a la mañana su presidenta, Mariana Schoua , y cerrará el presidente Javier Milei por la tarde.

Además elogiar al gobierno libertario, aliado total del presidente republicano, Lamelas no dudó en destacar la importancia de las señales sobre un rumbo de la economía con “transparencia”, “orden”, leyes y reglas “claras” que alejen también a los “enemigos” porque cuando “hay rumbo las empresas empiezan a moverse”.

El embajador no fue extenso; más bien tuvo un discurso compacto en el que recordó -como lo hace siempre- el pasado humilde de su familia como inmigrantes cubanos en La Florida , y fervientes admiradores de lo que siempre destaca como el "Sueño americano".

Tras su discurso, el funcionario de Trump mantuvo un contacto con los periodistas , a los que les dijo que él estaba en la Argentina para ayudar y pronosticó que “las cosas van a mejorar” .

Además, aseguró que “el vaso está medio lleno no está medio vacío” y no quiso opinar sobre la implementación del acuerdo comercial firmado por Argentina y Estados Unidos en febrero . “Eso el Congreso argentino. Eso es cuestión política. Yo soy embajador”.

Destacó como siempre lo hace en su vida personal y laboral a su esposa Stephanie , y sobre el vínculo empezó elogiando a su contraparte en Estados Unidos, Alec Oxenford , por la realización de la llamada Semana Argentina en Nueva York, que organizó el JP Morgan y que tuvo a Milei presente.

En su discurso, Lamelas también dijo que Trump lo había enviado personalmente luego de llamarlo un día especialmente para darle esta misión. “Me envió una misión muy clave, muy clara, trabajar con el gobierno del presidente Milei y con ustedes, el sector privado, con un objetivo claro, asegurar que Argentina vuelve a crecer con más libertad económica, más estabilidad, y con los Estados Unidos como su socio preferido”, sostuvo.

“El capital no responde a discursos, como estoy dando hoy. El capital responde a condiciones, a señales . Hoy, Argentina envía esas señalas. rumbo, orden, transparencia, señalas de clara oportunidad. Estamos viviendo en el momento más dinámico de la relación entre los Estados Unidos y la Argentina”.

Fuente: Clarín