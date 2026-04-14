La Cámara en lo Penal Económico fijó fecha para empezar a definir los procesamientos de Tapia y Toviggino

La Cámara en lo Penal Económico fijó fecha para comenzar a resolver los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y de otros tres dirigentes en la causa por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes previsionales.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio convocaron a una audiencia para el próximo 24 de abril, informaron a Clarín fuentes judiciales. Las partes deberán informar si quieren hacerlo personalmente o a través de escritos en los que expongan sus fundamentos. Tampoco se descarta que alguna pida una prórroga.

Tras esa fecha, la Cámara quedará en condiciones de resolver y su decisión será clave para el futuro del expediente. Si el tribunal ratifica los procesamientos, los acusados quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral y público si el juez de primera instancia Diego Amarante entiende que no queda nada más por investigar.

El juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino, al ex y al actual secretario general de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina , respectivamente, y al gerente general de la entidad, Gustavo Lorenzo , por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social.

"Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento", sostuvo el magistrado en su resolución. Al presidente y tesorero de la AFA les impuso un embargo de 350 millones de pesos y les ratificó la prohibición de salida del país.

Concretamente, los dirigentes no pagaron en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y retención de aportes desde marzo de 2024 a septiembre de 2025 cuando la AFA contaba con fondos suficientes para hacerlo. En el caso de Tapia, el juez destacó que como presidente de la entidad es el titular de las cuentas bancarias y quien tiene la clave fiscal de la AFA.

Las defensas objetaron esa decisión y la apelaron para que sea revisada por la Cámara. En sus presentaciones señalaron la deuda está regularizada porque parte ya se abono, inclusive con intereses, y otra está en un plan de pagos. También que hasta mitad de año hay vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles como la AFA y por si no se pueden ejecutar, tampoco reclamar.

El fiscal Claudio Navas Rial también apeló para que el procesamiento se agrave porque no se incluyó en la acusación las retenciones por publicidad que deben cobrar los clubes.

Todo eso será revisado por la Cámara Penal Económico. El tribunal tiene otra resolución para tomar. Es el pedido de la defensa de Toviggino de apartar al juez Amarante por lo que considera una "enemistad manifiesta" . El magistrado rechazó el planteo y lo elevó a la Cámara.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín