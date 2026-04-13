El dolor de una bombera al rescate de un nene de 7 años con su familia muerta dentro de una camioneta

El nene de 7 años ya había sido rescatado de la camioneta, destruida tras el impacto frontal contra un camión en el kilómetro 133 de la ruta nacional 34 . P. se quejaba del dolor de un brazo, que luego se supo tenía quebrado, mientras estaba recostado en el pasto. No sabía que sus papás y sus hermanitos de 4 y 2 años estaban muertos.

Fue entonces que intervino la suboficial mayor Silvina Unrein (53) , jefa del cuerpo de bomberos voluntarios de Cañada Rosquín , una pequeña localidad del centro-oeste de la provincia de Santa Fe , con poco más de 5.600 habitantes, tragó saliva con su corazón estrujado, a pesar de la experiencia de 24 años como bombera.

-Tengo 7 años y juego de 2, voy a jugar al fútbol a un torneo.

Eran las 9.45 de este domingo cuando los bomberos fueron alertados de un "accidente grave " en la ruta, en la denominada curva de Mancardo. Las condiciones para transitar eran óptimas.

Al llegar al lugar, los rescatistas se encontraron con un cuadro terrorífico : la camioneta Chevrolet S10 4x4 tenía toda la parte izquierda arrasada. Había chocado con un camión con acoplado, que transportaba verduras, en la banquina, una típica maniobra que se da cuando los conductores buscan evitar un choque frontal después de un intento de sobrepaso.

El motor quedó desprendido totalmente al borde de la ruta. Y hasta el volante desapareció. Daniel Alberto Santo (40) , quien manejaba, murió en el acto. También su hijo más chico, Atilio (2) , que iba detrás en la sillita para bebés, ubicada como corresponde, de espaldas a sus papás, del lado izquierdo.

Su esposa, Sabrina Véliz Galliano (38) , situada en la butaca de acompañante, y su hija Josefina (4) , que iba en el medio, atrás, y este año había empezado el jardín de infantes, tampoco resistieron al brutal impacto pese a que se activaron los airbags. Todos llevaban cinturón de seguridad colocado.

P. se salvó porque iba del lado en que menos daños sufrió la Chevrolet. Lo trasladaron al Hospital Samco de Cañada de Gómez, de donde lo derivaron al Hospital Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. Allí se encontraba fuera de peligro, aunque tenían previsto intervenirlo quirúrgicamente por la fractura en un brazo.

Al momento de la tragedia, la familia estaba viajando desde su ciudad, Carlos Pellegrini , hacia San Martín de las Escobas , adonde se iba a disputar un torneo de fútbol infantil, que se suspendió apenas se conoció el accidente.

Otros padres iban en caravana, en otros vehículos, y se detuvieron tras el choque. Les faltaban 15 kilómetros para llegar a destino (hay un total de 50 kilómetros de distancia).

El camionero, que resultó ileso junto con su acompañante, repetía: " Me lo encontré de frente, traté de esquivarlo lo más que pude".

Un hombre que también llevaba a su hijo al torneo sacó a "El Dani" de la camioneta, con sus conocimientos de bombero, pero ya no había nada que hacer. Alrededor era desolación.

Todos se concentraron en proteger y cobijar al único sobreviviente, de 7 años, quien le preguntó a la bombera: "¿Por qué no vienen mi papá y mi mamá a ayudarme? ¿Y mis hermanitos?".

La niñera de los tres fue una de las primeras en llegar luego de que la llamaran por teléfono, porque los abuelos viven en el campo. "¿Dónde están los chicos? ", preguntó, desesperada. La respuesta la hizo tumbarse de rodillas.

Carlos Pellegrini es un pueblo del interior de Santa Fe, en el departamento San Martín. Según el último censo, cuenta con 5.970 habitantes . Las principales actividades de la zona son el agro, la industria y el comercio.

Fue fundada el 24 de enero de 1888 por Agustín Hamilton Johnston , quien llegó desde Newcastle, Inglaterra.

Según el Portal Pellegrinense , en sus orígenes se llamó Colonia Los Algarrobos, y según la tradición oral, se debió al nombre de la estancia y a un monte de algarrobos que se encontraban al este del pueblo y eran punto de referencia para las caravanas de inmigrantes, que desde San Carlos se dirigían a esta zona o viceversa.

Luego se denominaría Carlos Pellegrini en honor al Presidente de la Nación de aquel momento (1890-1892).

" El pueblo donde a la siesta no hay nadie dando vueltas. El de los boulevares más lindos, el de la esquinita llena de pibes, el pueblo donde todos nos saludamos cuando nos cruzamos, el de la Fiesta de las Culturas y de los Carnavales, donde todos comenzamos la charla hablando del clima, y donde se conservan las tradiciones más lindas ", indicó el artículo de este medio para el aniversario de 2024.

Tras la tragedia de la familia Santo-Véliz, hubo numerosas muestras de pesar en la localidad.

El presidente comunal Ariel Martini dictó tres días de duelo y suspendieron las clases en la escuela y el jardín al que asistían los chicos.

" Con un dolor profundo y una inmensa tristeza, nos toca despedir a Sabrina Véliz Galliano, una persona invaluable para nuestra comunidad, cuya partida -junto a la de su familia- nos deja sin palabras ante una tragedia tan desgarradora ", postearon desde la CIOFF Juvenil Argentina, de la que la mujer había sido una activa integrante.

Fueron muchas expresiones más. Todas coinciden en un sentimiento de estupor y en proyectar hacia lo mismo que le pasó por la cabeza a la bombera Silvina Unrein, con su corazón de madre (tiene una hija de 26 años y un hijo de 18): cómo ayudar a ese chico desgarrado por una tragedia que lo acompañará toda su vida.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín