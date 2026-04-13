Tres jóvenes murieron al quedar atrapados en una casa que se prendió fuego en Del Viso: una de las víctimas estaba embarazada

Tres jóvenes murieron calcinados al quedar atrapados dentro de una casa que se incendió en la localidad de Del Viso , en el partido de Pilar . Una de las víctimas estaba embarazada . Otros tres miembros de la familia resultaron heridos y fueron hospitalizados.

El trágico hecho ocurrió anoche en una casa ubicada en el barrio De Vicenzo, sobre la calle Golf Club Necochea, entre Campo Municipal de Golf y Golf Club Boulogne.

Según confirmaron fuentes del caso a Clarín , las víctimas fueron identificadas como Milagros y Tomás Maidana (hermanos de 21 y 19 años, respectivamente) y Milagros Arenales , pareja de Tomás, que tenía 21 años y cursaba un embarazo de cinco meses .

Tras un llamado al 911, la policía llegó a la vivienda y se encontró con el padre de Milagros y Tomas. El hombre, de 43 años, contó que el fuego había comenzado en el living de la vivienda y que él con su pareja y una sobrina de 14 años lograron salir a tiempo, pero sus hijos y su nuera quedaron atrapados en la planta alta.

De acuerdo a las primeras pericias, publicadas por el medio Pilar a Diario, el fuego habría comenzado en una estufa , y las llamas se extendieron tras una explosión.

Una vez que los bomberos lograron sofocarlo, se encontraron los cuerpos en el interior de la vivienda y fueron trasladados para la realización de las autopsias correspondientes.

El padre sufrió quemaduras en su rostro y brazos y fue trasladado a un centro de salud por el SAME de Pilar. También fueron derivados su pareja, que sufrió una crisis nerviosa , y su sobrina, que tuvo un principio de asfixia .

Testigos del hecho relataron a Pilar a Diario que la joven embarazada habría sido hallada dentro de un placard, donde buscó protegerse de las llamas, mientras su pareja intentaba sacar una reja para escapar por una ventana. El padre del joven intentó romper el techo con un hacha para que pudieran salir.

Fuente: Clarín