El cruce de Patricia Bullrich con Manuel Adorni y el juego de Mauricio Macri

Hoy en la Casa Rosada recuerdan un cruce entre la vehemente Patricia Bullrich y el ajetreado Manuel Adorni: "Conmigo no te metás: yo no quiero ser jefa de Gobierno; no tengo nada que ver con tus temas". El jefe de Gabinete abrió grande los ojos y desmintió haber señalado a la senadora nacional con parte de la responsabilidad de sus bemoles actuales en virtud de una supuesta pelea interna por la Ciudad de Buenos Aires.

"Nooo Patricia, estás equivocada", eludió Adorni en el intento de no enojar más a Bullrich , quien prefiere una competencia electoral dentro de la fórmula presidencial con Javier Gerardo Milei antes que la preocupación cotidiana por los baches, la basura y otros temas de la vida habitual de cualquier alcalde. La situación política actual del jefe de Gabinete lo muestra arropado por los hermanos Milei pero con destino político nulo, por la instalación que hay en el conjunto de la sociedad argentina de sus lujosos viajes y sus apresuradas compras de viviendas en tan solo dos años como funcionario.

Es más: en las propias filas porteñas de La Libertad Avanza varios son los que dicen que "nosotros nunca dijimos que Adorni ya era el candidato seguro". Ahora, la competencia por las candidaturas para la sucesión en CABA está abierta y son varios los que desean jugar.

De todos modos, y más allá de ya haberse afiliado a LLA, la curtida Patricia les desconfía a los Milei y sabe que lo que viene es un juego de traidores. Bullrich, de todos modos, no da puntada sin hilo, y la semana que viene se sacará una foto con el alcalde de Santiago de Chile, lo que volverá a agitar el tema de una eventual postulación porteña, tema que ya ha conversado tanto con el Presidente como con su hermana, Karina Elizabeth Milei, quien es la mandamás de la administración nacional.

Claro que lo hará con sus modos: por ejemplo, con el saludo a Mauricio Macri en la Fundación Libertad, donde se acercó al ex jefe de Estado, a diferencia de Milei quien no lo nombró. "Yo la veo a Carrió o a Macri y los saludo", decía en la cena del lunes pasado. También allí, se diferenció en varios saludos de la frase del Presidente libertario, quien dice que el 95% de los periodistas son corruptos.

La hábil Patricia Bullrich abrazó a una periodista y le dijo, ante la sorpresa de los pocos que oyeron la frase, en medio del bullicio: "Vos sos de las mejores del 95% de los periodistas a los que yo quiero". NOLSALP...

En esa cena llevada a cabo en el predio de Parque Norte, el ex mandatario Mauricio Macri se mostró distante del actual jefe de Estado, de quien no recibió ni una mínima mención a su presencia . Macri sigue negando que esté pensando en una eventual postulación suya para el año que viene pero deja correr el "operativo clamor" que lo posiciona en una grilla, en caso de que la situación política no sea beneficiosa para la reelección de Javier Milei.

El ex Presidente sabe que los libertarios necesitan al PRO adentro para lograr otro mandato pero el juego de cartas comenzará, de modo más intenso, después del Mundial de fútbol que concentrará la atención de la mayoría de los argentinos durante los meses de junio y julio. Quien retomó bríos es el actual alcalde porteño, Jorge Macri, quien buscará su reelección y se muestra entusiasmado luego del paso de Franco Colapinto por la Ciudad de Buenos Aires.

No solo por las 600.000 personas que asistieron al road show del piloto de Alpine, sino porque la movida contribuyó a revalidar el status de la ciudad de Buenos Aires como referencia internacional para el turismo y la inversión. Y también, por las 1.5 millones de menciones durante el último fin de semana en TikTok, X e Instagram, un público que cualquier político desearía tener en algún tipo de convocatoria.

Jorge Macri cree que es el inicio de un posicionamiento nuevo tras la foto con Colapinto que tuvo nivel de repercusión mundial y con sus nuevas medidas bajo el lema de "ley y orden", donde debe poner acento en reforzar la higiene de la Ciudad y seguir mejorando la seguridad, donde la gestión del ministro del área -el ex comisario Horacio Giménez- ha mostrado expertise en el manejo del complejo mundo policial. Entre bueyes, no hay cornadas...

El fenómeno Colapinto marida con la frase que acuña el diputado macrista Fernando De Andreis quien dice que, para definir candidaturas en Nación y en la Ciudad, primero "hay que preparar la escudería para ver quién es el piloto". Por eso, junto al armador Ezequiel Sabor, diseñaron bajadas políticas en Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén y Cuyo. En este último destino estará el ex Presidente Macri en el intento de "poner en valor al PRO" y ver cómo llega Milei al año electoral. El gato que está...

La idea de conformar un frente político amplio con eje en el peronismo es evaluado por dirigentes tan disímiles como Leandro Santoro y Mariano Recalde hasta Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta. Ese tema es de frecuente conversación en la poderosa mesa que conforman el libertario Darío Wasserman, el peronista Juan Manuel Olmos, el radical Emiliano Yacobitti y el todoterreno Daniel Angelici.

Allí, exploran qué puede pasar en la Ciudad de Buenos Aires tras la defección de Adorni, los sueños nunca conseguidos del peronismo de gobernar la Ciudad -por la vía electoral- y el intento del PRO de conseguir la reelección con Jorge Macri. En esa mesa también se mostraron sorprendidos con que Máximo Kirchner contrató a un importante consultor político cuya adquisición causó sorpresa en todo el círculo político.

También en esa reunión siempre bien regada se habló de la postulación del sanjuanino Sergio Uñac , que cuenta con la bendición de Cristina Elisabet Kirchner y que será aupado por el nuevo nucleamiento que conforman el sindicalista Víctor Santa María, el diputado nacional Nicolás Trotta y el salteño Juan Manuel Urtubey. Unidad básica...

El Adorni Gate ha inquietado a todo el gobierno nacional y la desconfianza entre los pares del Gabinete ha comenzado a ser moneda corriente. Desde las reuniones de la mesa política hasta las citas de todos los ministros solo se ven risas nerviosas, se habla mal de los periodistas, de los medios y de la oposición pero también comienzan a mirarse entre ellos por el temor a nuevos escándalos. El caso más comentado hoy es la versión de que un alto funcionario se habría comprado una casa de proporciones en Punta del Este, valuada en varios millones de dólares . Como diría Carlos Pagni, habladurías...

Fuente: Clarín