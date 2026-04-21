El Consejo de la Magistratura citará a dar explicaciones a dos jueces federales por mal desempeño

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobará este miércoles las citaciones a dar explicaciones a dos jueces federales acusados de mal desempeño de sus funciones , un paso más para llegar a un eventual juicio político de los magistrados.

Se trata de Gastón Salmain , juez federal de Rosario acusado de haber pedido un soborno para dictar un fallo, y de Alejandro Maraniello , magistrado civil y comercial federal que es investigado por maltrato laboral y acoso sexual.

La Comisión de Acusación del Consejo, que preside el abogado Alberto Maques , se reunirá este miércoles a las 11 horas para tratar los dictámenes que presentó el senado nacional Luis Juez para convocar a Salmain y a Maraniello por el artículo 20 del reglamento de la comisión. Se trata de una suerte de indagatoria en la que los acusados podrán responder las acusaciones.

"Están los votos para aprobar las citaciones" , le dijeron a Clarín dos consejeros. Cuando eso ocurra, se fijará la fecha para que se presenten en la comisión.

Después de las declaraciones, la comisión quedará en condiciones de resolver si avanza con las acusaciones y aprueba suspender en los cargos y enviar a juicio político a los magistrados, lo que deberá ratificar el plenario del Consejo para que se concrete. Eso mismo ocurrió la semana pasada con el juez federal de Mar del Plata, y Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de La Pampa.

Salmain está acusado de haber pedido una coima de 200 mil dólares para dictar un amparo a favor de una empresa para que pudiera comprar dólar a precio oficial. Clarín contó que el magistrado dictó el fallo pero que no pudo cobrar el soborno , lo que se conoció por la declaración de un arrepentido de la maniobra.

Por ese hecho, el juez está procesado y con una orden de detención que no se puede cumplir porque tiene fueros por ser magistrado. Esa inmunidad la pierde si es destituido.

Salmain tiene otras causas penales. Uno de ellos donde es investigado porque, en connivencia con abogados, se quedaba con causas por jubilaciones en las que le ordenaba al Banco Nación acelerar los pagos. También porque cuando fue allanado para secuestrarle el celular llamó al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que estaba a cargo del operativo, para pedirle que le mande toda la causa en su contra. Está acusado de incumplimiento de sus deberes y obstaculizar la justicia.

Por su parte, Maraniello está acusado por acoso y abuso sexual y maltrato laboral a empleadas de su tribunal y por presuntos desvíos de fondos a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que el juez presidía.

En esos expedientes declararon las víctimas que denunciaron y también jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal -el tribunal superior de los magistrados de primera instancia del fuero como Maraniello- que dieron cuenta de los hechos.

“Existía un código de vestimenta para trabajar con él y que en ‘radio pasillo’ se las conocía como ‘las azafatas’, ‘las Maraniellas’ o ‘las putas del juez’. Tenían que tener un color de uñas determinado, tacos altos y un maquillaje excesivo”, declaró la jueza de la Cámara Civil y Comercial Federal Florencia Nallar . Otras testigos, propuestas por el magistrado, negaran los maltratos y las acusaciones.

Desde este miércoles, con las citaciones de los dos magistrados, se comenzará a resolver su futuro.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín