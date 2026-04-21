Corrupción en la AFA: en una maniobra, el juez santiagueño rechazó el pedido del fiscal para detener a Tapia y Toviggino por lavado de dinero

El juez de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó este martes el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por el presunto delito de lavado de dinero y liderazgo de una asociación ilícita para sustraer fondos a la entidad madre del fútbol argentino.

En una maniobra, el magistrado santiagueño se declaró incompetente al mediodía de este martes y le envió la causa al juez de Zárate Adrián González Charvay.

Argibay tomó la decisión un par de horas antes de que la Cámara Federal de Tucumán votara la recusación pedida por el fiscal Simón porque su hija hizo negocios con el hermano de Toviggino. De esta forma, se interpretó en fuentes judiciales, que se le dio una "ventana de tiempo" a Argibay para que mandar la causa al juzgado de Zárate-Campana.

De todos modos, el fiscal Simón apelará dentro de los próximos días la polémica decisión de Argibay a la Cámara Federal de Tucumán que le corresponde por jurisidicción judicial. Es decir, que las decisiones de Argibay no están firmes aún.

Y horas más tarde el juez federal de Zárate-Campana rechazó el envió de la causa de Santiago del Estero a su juzgado porque la polémica decisión de Argibay aún no está firme.

La Cámara en lo Penal Económico encabezará en los próximos días dos audiencias clave para el futuro judicial de Tapia y Toviggino, en la causa en la que están procesados junto a otros dirigentes por retención indebida de tributos al pagar fuera de plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes.

El tribunal tendrá este miércoles 22 de abril una audiencia para analizar el pedido de Toviggino de apartar de la causa al juez en lo Penal Económico Diego Amarante, y el 5 de mayo será la audiencia para analizar los procesamientos, informaron a Clarín fuentes judiciales. Ese encuentro estaba previsto para el viernes de esa semana pero fue postergado a pedido de las defensas.

Después de eso, los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedarán en condiciones de resolver. Su decisión marcará el rumbo de la causa. Por un lado, si ratifica o no al juez Amarante. Y también si confirma los procesamientos: si lo hace Tapia y Toviggino quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral.

El juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino, al gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez; al secretario general, Cristina Malaspina; y al exsecretario general Víctor Blanco por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado.

Los dirigentes no pagaron en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y retención de aportes desde marzo de 2024 a septiembre de 2025 cuando la AFA contaba con fondos suficientes para hacerlo.

En el caso de Tapia, el juez destacó que como presidente de la entidad es el titular de las cuentas bancarias y quien tiene la clave fiscal de la AFA.

Las defensas de los acusados apelaron esa decisión. Sostienen que la deuda está regularizada porque parte ya se abono, inclusive con intereses, y otra está en un plan de pagos.

También que hasta mitad de año hay vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles como la AFA y por si no se pueden ejecutar, tampoco reclamar.

Fuente: Clarín