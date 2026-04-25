El Club Político Argentino condena la expulsión de los periodistas acreditados en la Casa Rosada

El Club Político Argentino calificó este viernes como una “determinación de extrema gravedad” el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada , con la consiguiente prohibición de ingreso a los periodistas acreditados.

La entidad consideró que el gobierno de Javier Milei tomó esa decisión “con fundamentos arbitrarios, sin la debida intervención de la Justicia ni la presentación de pruebas”.

En un comunicado firmado por la comisión directiva que encabeza su presidente, Ricardo E. Gerardi , añadió: “Esta medida, inédita en la historia de nuestra democracia, reviste una gravedad institucional inusitada”.

La agrupación que reúne a intelectuales que promueven el pluralismo y la diversidad en el debate público contextualizó la medida en el momento de ataques personales “violentos y reiterados” de Milei al periodismo, “manifestados en una seguidilla de insultos y agravios”

“El Club Político Argentino convoca a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en su conjunto a manifestar su enérgico rechazo ante esta decisión que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de la vida republicana, expresa su solidaridad con los periodistas agredidos e insta a los comunicadores a continuar con su imprescindible tarea de contralor de los poderes públicos”, concluyó la comunicación, titulada “Ante los graves ataques a la libertad de expresión”.

El Gobierno dispuso el jueves la suspensión del ingreso a todos los periodistas acreditados, sin aviso previo. El secretario de Medios, Javier Lanari, argumentó que se hacía en resguardo de la “seguridad nacional”, en sintonía con una denuncia que presentó la Casa Militar contra representantes del canal TN. Los acusa de “espionaje ilegal” por haber publicado un informe televisivo en el que mostraban imágenes tomadas con anteojos inteligentes en pasillos y áreas de uso común de la Casa Rosada.

No se informó cuándo volvería a permitirse el acceso de los periodistas acreditados a su lugar habitual de trabajo. Desde que se comunicó la medida, Milei emitió decenas de mensajes agresivos contra la prensa, acompañados en su mayoría por la expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Entidades profesionales, como ADEPA y Fopea, la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) expresaron su rechazo a la decisión de impedir la cobertura dentro de la Casa Rosada.

Fuente: La Nación