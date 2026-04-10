El caso de Luana Cabral: polémica por la liberación del padre de la chica con parálisis cerebral que llevaba un mes muerta en su cuarto

El caso de Luana Cabral (15) , la chica con parálisis cerebral que llevaba un mes muerta en su cama , sigue estremeciendo a Entre Ríos. Raúl Cabral (42), su padre, fue liberado por la Justicia. La fiscal del caso apeló la resolución y en medio de la indignación los vecinos de Federación organizan una marcha para este viernes a las 18.

"Voy a hacer todo lo posible para que se haga justicia . Estoy en total desacuerdo con que el padre ande en libertad como si nada ", le dice Emilia Pucheta (24) a Clarín. Pasó más de una semana desde el momento en que su hermano menor le contó con desesperación que había encontrado muerta a Luana en su cuarto .

Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que el padre de Luana fue liberado tras dar su audiencia con el juez el domingo, en donde contó que había vuelto a vivir a la casa familiar quince días antes de que se conociera lo que había ocurrido con Luana.

A Noelia Moretti (40), la madre de Luana, todavía no se le puede recibir declaración de imputado porque sigue con tratamiento médico en un hospital.

El cuerpo de Luana Cabral se encontró en estado avanzado de descomposición y, de hecho, desde la fiscalía confirmaron a Clarín : "Encontramos huesos" .

La causa, a cargo de la fiscal Josefina Penón, se caratula como "abandono de persona seguido de muerte" , y puede contemplar prisión efectiva.

La teoría principal de la investigación apunta al descuido de la nena , quien por su discapacidad necesitaba atención permanente.

La fiscalía busca revertir la libertad otorgada a Raúl , aunque por el momento espera que la sala penal fije una audiencia para tratar el recurso.

"Me parece que los dos tienen exactamente la misma culpa, porque los dos son los padres. Si bien dicen que ella (Noelia) estaba mal psicológicamente aunque no lo demostraba, pero ponele que hubiera estado mal... pero ¿y él? ¿También está mal psicológicamente? No entraba a la pieza a ver su hija ", apunta Emilia, que no es hija de Raúl Cabral, solo de Noelia.

Emilia tiene a su cargo a su hermanito menor, el nene de cinco años que encontró el cuerpo de Luana.

Durante el último mes, la joven de 24 años trató de acercarse muchas veces a la casa en donde vivían su madre, su hermano y Luana, pero nunca pudo ver a la adolescente: contó que su mamá le prohibía ver a Luana, y que las excusas siempre eran que estaba dormida o estresada.

Luego del hallazgo del cuerpo de Luana y de que los estudios preliminares indicaran que llevaba un mes muerta, Emilia ató algunos cabos sobre lo que se vivía puertas adentro. En una de sus últimas visitas al barrio vio a su mamá limpiando la casa a puertas abiertas, con productos de limpieza e insecticidas .

Por lo que pudo saber Clarín , la convocatoria la organizan vecinos de Federación y la concentración se hará frente a la casa de Luana a las 18. Posiblemente los presentes marchen hasta la casa del juez, Sergio Rondoni Caffa.

" Merece que esto no quede en la nada , como muchos casos que hubo acá en Federación", concluye.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín