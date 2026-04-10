Violento episodio en Rosario: un joven le dio una trompada a una moza por querer cobrarle su pedido

Un hombre fue detenido en Rosario luego de protagonizar un agresivo escándalo: golpeó en la cara a la moza de un bar ubicado en pleno centro de la ciudad santafesina . El violento ataque se produjo cuando la mujer se acercó al cliente para cobrarle lo que había consumido.

El hecho ocurrió en Leuda , un local gastronómico situado en Sarmiento 731, este jueves por la mañana. Allí, una empleada se dirigió hacia la mesa en la que estaba un joven para pedirle " si podía pagar el pedido por adelantado ". Pero, la reacción fue inesperada: el agresor se paró y le aplicó una trompada al cuello a la empleada del bar.

Según publicó Rosario 3 , el agresor es una persona que habitualmente concurre al lugar y, ante las malas actitudes que había tenido en más de una oportunidad, decidieron implementar con él un cobro por anticipado. Sin embargo, esta vez la maniobra derivó en una reacción tan agresiva como sorpresiva .

La escena quedó registrada a través de las cámaras de seguridad del bar. Allí se ve el momento en que, tras el requerimiento de la moza, el hombre se levantó de la silla y le dio un fuerte derechazo a la trabajadora . Y, sin ningún tipo de reparo, caminó en dirección a la salida. Cómo si nada hubiera ocurrido. Si bien se ve que salió de manera muy tranquila, la Policía lo atraparía minutos más tarde. Quedó detenido.

Según confirmaron compañeros del bar, producto de la golpiza, la empleada tuvo una lesión en la nariz y varias heridas en el rostro .

"Está muy asustada en su casa, no es la primera vez que pasamos por esto", contaron sus compañeras de trabajo en una nota realizada por un medio televisivo local. Además, según indicaron la víctima realizó la denuncia correspondiente.

Las empleadas aseguraron que el caso de este jueves por la mañana "n o se trató de una situación aislada" , sino que ya se habían registrado episodios incómodos y violentos.

En ese sentido, coincidieron en que el agresor muchas veces hizo pedidos que luego se negó a pagar, incluso, intentó robar cosas del mostrador , empujó mesas y hasta trató de agredirlas físicamente.

"No está en sus cabales", coincidieron las compañeras de la víctima, mientras que otros creen que en realidad sólo se hace el desentendido. “ Nos sentimos expuestas; hoy fue un golpe, pero no sabemos qué puede pasar la próxima vez ", dijeron.

Por la tarde, en las redes sociales del lugar compartieron testimonios de dueños y trabajadores de otros comercios de la zona en los que reafirmaron que el mismo hombre había protagonizados hechos similares en otros comercios.

"Este señor reaccionó igual en un galpón del CEC",escribió un usuario; " Me quiso pegar hace muy poco, menos mal que no lo hizo ", agregó otro en medio de la indignación que causó en la zona el tema.

Fuente: Clarín