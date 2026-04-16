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El árbol más resistente del mundo es argentino: cuál es y por qué es casi indestructible

Redacción CNM abril 16, 2026

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Entre las especies más sorprendentes del planeta, hay una que destaca por encima del resto por su resistencia. Se trata del quebracho colorado , un árbol nativo de Argentina que se ganó el apodo de “el más fuerte del mundo” por las propiedades únicas de su madera.

Su nombre científico — Schinopsis balansae y Schinopsis lorentzii — no es tan popular como su denominación común, que proviene de la expresión “quiebra-hacha” , en referencia a lo difícil que resulta cortarlo.

Este árbol es típico del norte argentino , especialmente en provincias como:

Forma parte del bosque chaqueño , uno de los ecosistemas más importantes del país por su biodiversidad y su adaptación a climas extremos.

El quebracho colorado reúne características que lo convierten en una especie única:

Estas propiedades lo posicionan como uno de los árboles más duros y resistentes del mundo .

Este tipo de árbol puede vivir más de 100 años y alcanzar alturas de entre 15 y 25 metros . Su crecimiento es lento, lo que contribuye a la densidad y dureza de su madera.

Además, desarrolla un sistema de raíces profundo que le permite acceder a agua en suelos secos, lo que explica su resistencia en climas hostiles.

Desde fines del siglo XIX, esta especie fue intensamente explotada por su madera y por la extracción de tanino. Esto provocó una fuerte deforestación en el norte argentino , cuyas consecuencias aún se sienten.

Hoy, el quebracho no solo representa fortaleza natural , sino también la necesidad de proteger los bosques nativos y promover un uso más sustentable de los recursos.

Fuente: TN


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