El árbol en maceta que da color en otoño, no necesita cuidados intensivos y resiste cualquier clima

Mantener los colores vivos en el jardín o el balcón durante la temporada de otoño-invierno parece difícil, pero existe una planta que rompe con esta idea. Se trata del arce japonés , un árbol delicado y colorido que llena de vida tu espacio.

Además de su valor estético, se adapta muy bien a la vida en maceta . Si las condiciones son adecuadas, puede acompañarte durante varios años y convertirse en una planta vistosa.

Para que tu arce japonés crezca sano y reluciente, es importante tener en cuenta algunos aspectos básicos desde el inicio:

El arce japonés necesita riegos regulares , pero sin encharcar la tierra. En otoño e invierno, podés espaciar los riegos , ya que la planta entra en reposo y consume menos agua.

Para saber si necesita agua, meté un dedo en la tierra . Si la notás seca a unos centímetros de profundidad, es momento de regar.

En primavera y verano, cuando hace más calor, conviene regarlo dos o tres veces por semana , siempre revisando que el sustrato esté húmedo pero no empapado.

La ubicación de este árbol también es importante para su crecimiento:

El arce japonés no solo es un árbol lindo , estético y vistoso , sino que además:

El arce japonés no solo es fácil de cuidar, sino que también aporta un toque elegante y natural a cualquier ambiente . Sus hojas rojizas y su forma delicada lo convierten en el centro de todas las miradas, tanto en jardines grandes como en balcones chicos.

Fuente: TN