Circulan menos colectivos en el AMBA, hay largas colas y las empresas advierten que mañana podría no haber servicio: “Es inviable”

Las empresas de colectivos advirtieron este martes que mañana podría no haber transporte tras calificar de "inviable" la situación económica y señalar que "no tienen para pagar los sueldos" .

"Al subir tanto el combustible y tampoco girar el monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días hace inviable el tema . Incluso hoy las empresas no tienen para pagar los sueldos de mañana, que es el cuarto día hábil", sostuvo Marcelo Pasciuto , director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

En ese sentido, fue más allá en su advertencia durante una entrevista con Futurock : "Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar ".

Minutos después, en declaraciones al canal TN , Pasciuto cuestionó a los funcionarios de Transporte. "Ninguno organizó una mesa de trabajao para buscar una solución", cuestionó.

" No hay gestión, y cuando no hay gestión ocurren estas cosas . No se puede manejar un transporte nacional via whatsapp a las 9 de la noche", se quejó el representante empresario.

La advertencia de las empresas de colectivos se da en medio de una jornada marcada por las dificultades que miles de pasajeros tienen para viajar por la reducción de los servicios .

En las inmediaciones de la estación Constitución se repite la escena con largas filas de pasajeros esperando por los colectivos que demoran más de lo habital. Las quejas de los pasajeros giran, como es habitual, en torno a las dificultades para llegar a horario al trabajo, a la posibilidad de que le descuentes ingresos por la impuntualidad o hasta tener que trabajar hasta más tarde "para compensar".

El 31 de marzo pasado los empresarios de transporte público anunciaron una reducción en las frecuencias de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Este martes varias líneas circulan con hasta un 30% menos de unidades.

Pasciuto insistió en la entrevista con TN que las empresas de colectivos le avisaron al Gobierno de las dificultades operativas por el aumento del gasoil hace dos semanas, pero señaló que no hubo respuesta.

La significativa reducción en la cantidad de colectivos en las diferentes líneas comenzó este lunes y son miles de pasajeros los afectados.

La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia (Ceutupba), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) explicaron en un documento que la medida “responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el contexto actual, con los ingresos vigentes y ante la falta de respuesta de las autoridades, pese a los reiterados reclamos”.

Los combustibles registraron subas superiores al 20% , impulsadas por el aumento del precio internacional del petróleo en el marco de la guerra en Medio Oriente. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), el gasoil y las naftas aumentaron entre un 20% y un 25%, con múltiples ajustes en surtidor en pocas semanas. En este escenario, el gasoil grado 2 —el más utilizado por el transporte— ya supera los $2.100 por litro, marcando el mayor incremento de costos en al menos dos años.

Fuente: Clarín