El abogado de Dieguito Fernando habló en la previa del nuevo juicio por Maradona: “Con un simple diurético hoy estaría vivo”

En una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso , Mario Baudry , representante de Dieguito Fernando , denunció que el entorno médico de Diego Maradona actuó con abandono y responsabilidad penal, a horas de que se reinicie el juicio oral por la muerte del exfutbolista.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Baudry afirmó: “Desde el primer día, aquel 30 de noviembre, cuando salí de la fiscalía, dije que a Diego lo habían matado” .

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El abogado precisó que, tras revisar el expediente y los testimonios iniciales de la policía científica, la hipótesis de una muerte natural se descartó rápidamente. “Me llamó Dahiana Madrid, la enfermera, y me dijo: ‘No, Diego no se murió naturalmente, a Diego lo abandonaron’. Todo lo que ella contó era verídico, las actas de la enfermera no eran reales, se hicieron después del horario y sobre el capó de un auto” , sostuvo Baudry.

El relanzamiento del juicio responde a la anulación del proceso anterior por la conducta de la jueza Makintach, quien filmaba un documental durante la audiencia. Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro inicia las audiencias con la presencia de más de 90 testigos y con 7 profesionales imputados .

Baudry remarcó la figura penal que enfrenta el equipo médico: “Están imputados por homicidio simple con dolo eventual, una calificación que significa que podían representarse la posibilidad de que, haciendo lo que hicieron, podían terminar con la vida de Diego, aun sin quererlo” . El abogado argumentó que la querella sostiene que hubo abandono y omisión deliberada de auxilio: “A Diego lo dejaron tirado en una cama a sufrir durante cinco días, se había golpeado la cabeza y no lo atendieron”.

El móvil económico surgió como un elemento clave en la hipótesis de la querella. “A Diego le faltan más de 70 millones de dólares, que alguien se quedó en el camino porque no están. Los médicos no tenían potestad para quedarse con ese dinero, pero la causa es por responsabilidad médica” , explicó Baudry.

Sobre el círculo de confianza del exfutbolista, el abogado insistió: “Matías Morla, Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla, aparecen permanentemente, pero no están siendo juzgados en este proceso. Yo pretendí durante todo este tiempo que eso se incorpore en la causa, pero los fiscales nunca quisieron” .

El testimonio de Baudry también abordó la actuación de la justicia: “En Argentina, si tenés plata podés matar incluso a Maradona y no pasa nada . Si no hubiera sido por los periodistas, hoy no habría juicio. Los fiscales siempre dijeron que la investigación sobre el entorno sería después”.

El proceso anterior quedó anulado luego de que la jueza Makintach, responsable del tribunal, grabara un documental en pleno juicio, lo que derivó en denuncias cruzadas de los abogados querellantes y defensores. “La denuncia la hace el doctor Rivas, abogado de Luque, y nosotros con Burlando, que representamos a diferentes partes, decidimos acompañarla porque era una situación grave. No creímos que fuera verdad, pero era demasiado serio para dejarlo pasar”, relató Baudry.

El escándalo forzó la anulación del debate oral y la reprogramación completa del proceso: “Hoy estamos en juicio de vuelta gracias a los periodistas que insistieron”, reconoció el abogado, subrayando el papel de los medios en la visibilización de las irregularidades del expediente.

Sobre el avance de la causa, Baudry se mostró convencido de que habrá condenas: “Creo que va a haber condenas y severas. Salvo que prueben que hicieron todo lo posible como médicos, está demostrado que no prestaron los servicios adecuados. Hicieron todo para que no se tratara a Diego y que la demás gente tampoco lo tratara” .

El peritaje médico fue determinante en la acusación: “21 profesionales hicieron la pericia médica y todos por unanimidad concluyeron que Diego no estaba en uso de sus facultades mentales al tomar decisiones y el estado de abandono era total. No se cumplió con nada de lo que implica una internación domiciliaria”, puntualizó.

Baudry resumió la gravedad de la omisión médica: “A Diego con un simple diurético, si lo hubieran dejado a cualquier médico darle un simple diurético, Diego hoy estaba vivo” . Consultado sobre el concepto de dolo eventual, explicó que se trata de una construcción jurídica: “Ellos sabían que podían matarlo y aun así no actuaron. Es una falencia del sistema judicial argentino que estas figuras no estén explícitamente previstas en el código penal” .

La expectativa de la familia y la representación legal es que el nuevo juicio permita llegar a una sentencia que esclarezca la muerte del ídolo y determine responsabilidades. “Yo llego a casa y tengo a Verónica y Dieguito pensando en el juicio. Es muy emotivo y difícil. Pero estoy convencido de que la verdad va a quedar plasmada en la sentencia”, concluyó Baudry.

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Fuente: Infobae