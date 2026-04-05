Dos motochorros asaltaron a un expolicía de la Ciudad que repartía dólares: se defendió a los tiros

Un fuerte hecho de violencia tuvo lugar la semana pasada en el barrio porteño de Núñez , cuando un hombre que se dedica a la compra y venta de dólares fue interceptado por una banda de delincuentes a bordo de una moto.

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de un edificio aledaño, mostraron cómo la víctima se bajó de su moto —que dejó estacionada sobre la vereda en Vedia al 2100— con un paquete de dinero en las manos y tocó el timbre de una de las casas. Allí fue cuando se acercaron los dos delincuentes y uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego .

Según consignaron fuentes de Seguridad porteñas a LA NACION , el hombre de 53 años, retirado de la Policía de la Ciudad , relató que logró alejarse unos metros, forcejeó con uno de los agresores y terminó por efectuar un disparo que impactó en el muslo derecho de uno de ellos .

Si bien la escena no quedó captada por las cámaras ya que se habían alejado unos metros del plano, sí puede escucharse parte de lo que sucede. “ ¡Tirate al piso! “, exclama en reiteradas oportunidades el expolicía luego de que se oiga el disparo. ” Sí, sí, todo bien, señor “, le responde en voz más baja el delincuente ya abatido.

El herido, que fue identificado como un hombre de 28 años , quedó tendido en la vereda y fue detenido posteriormente por las autoridades. En tanto, los otros sospechosos lograron escapar .

Este sábado, cuatro hombres, dos chilenos, un ecuatoriano y un colombiano, fueron detenidos acusados de trepar viviendas para cometer asaltos en los barrios porteños de Liniers y Villa Crespo .

Fuentes policiales informaron que el primer procedimiento se llevó a cabo en la calle Pieres al 300, donde efectivos de la Policía de la Ciudad recibieron una alerta porque dos personas intentaban ingresar a un domicilio.

Uno de los implicados actuó de “campana” y tenía un perro en su poder , mientras que el otro delincuente emprendió la huida en dirección a Caaguazú. El hombre descartó una mochila, se subió a un Peugeot 207, comenzó una persecución y terminó por chocar contra un árbol a la altura de Basualdo al 100.

A los detenidos les incautaron una mochila, prendas de vestir, dos celulares, tres destornilladores, una bolsa tipo ziplok, $179.500, una llave de rodado, dos puntas metálicas, dos tarjetas SUBE, una billetera, un cricket, un cable de teléfono y un cutter.

El otro hecho se registró en Darwin al 1200, en el barrio de Villa Crespo , zona a la que los agentes se movilizaron por un robo cometido por dos delincuentes que también intentaron escapar por los balcones pero resultaron capturados. Ambos sospechosos son de nacionalidad chilena —de 18 y 23 años— y habían arribado al lugar a bordo de un Ford Kuga con pedido de captura desde el 26 de febrero por una causa de robo agravado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Fuente: La Nación