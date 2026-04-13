Donald Trump, contra el Papa León XIV: “Es débil contra el crimen, no soy su fan”

En medio de un escenario internacional atravesado por tensiones militares y políticas , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , escaló su confrontación con el papa León XIV, con críticas directas a su figura y liderazgo.

El cruce no solo suma un nuevo capítulo en la relación entre ambos, sino que, según explicó el analista internacional Andrés Repetto en LN+ , se inscribe en un contexto más amplio, donde la religión empieza a ocupar un lugar central en el discurso político y en la narrativa del conflicto global.

El analista internacional advirtió que la actual coyuntura muestra un cambio de tono significativo. “Estamos viendo un conflicto militar que empieza a tener cada vez más características religiosas , y no estoy hablando de la visión de Irán sobre el conflicto, sino del presidente que hace alusiones religiosas”, señaló.

En ese sentido, expresó que incluso dentro del gobierno estadounidense se incorporaron comparaciones simbólicas de alto impacto: “El secretario de Guerra de los Estados Unidos comparó a uno de los pilotos rescatados cuando cae en territorio iraní prácticamente con Jesús” .

Repetto también hizo foco en una imagen difundida por Trump en sus redes sociales, que generó fuerte repercusión internacional.

“Es una imagen que crearon los asesores del presidente, seguirá por orden del presidente, y que el presidente compartió en su social . O sea, es una imagen del gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo.

Según el analista, ese tipo de contenido no es menor y puede tener implicancias políticas profundas: “Esto va a un conflicto fuerte, porque imaginate que es una provocación” .

En ese marco, las declaraciones de Trump contra León XIV se inscriben en una dinámica de confrontación constante. “Constantemente el presidente busca con quién pelearse, con quién debatir, enemigos” , analizó Repetto.

Y recordó antecedentes recientes que refuerzan esa lógica: “Cuando la Corte Suprema le había frenado el tema de los aranceles, el presidente estaba muy enojado. Y él decía: ‘Puedo destruir esto, puedo destruir lo otro’. Nunca se usaba la palabra construir”.

Para el especialista, el actual enfrentamiento con el Papa eleva aún más la tensión: “Ahora peleándose nada más y nada menos que con el Papa, en una situación internacional sumamente compleja” .

El cruce se produce en paralelo a decisiones estratégicas de alto impacto, como el endurecimiento de medidas en zonas clave del comercio internacional. “Comenzamos otra cuenta regresiva, porque el presidente ordenó —y esto va a pasar en las próximas horas— el bloqueo” , explicó Repetto, en referencia a la situación en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el analista advirtió sobre la gravedad del momento: “Cuando se habla de fanatismo religioso y se mira a los iraníes, creo que acá hay una situación escandalosa” .

Mientras tanto, el Papa León XIV continúa con su agenda internacional y se encuentra en África en una gira de diez días, desde donde también envió señales en favor del diálogo y en contra de la guerra.

Fuente: La Nación