Habló el padre de Ángel, el niño de cuatro años muerto en Comodoro Rivadavia: “Vamos a hacer que paguen”

En medio del dolor por la muerte de su hijo, Ángel Nicolás , el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia , su padre, Luis, rompió el silencio y reclamó justicia . “Todo como siempre, [lo de] mi hijo no va a quedar así. La muerte de mi hijo… todos los que sean culpables tienen que pagar” , expresó.

Visiblemente afectado por la situación, reconoció que aún no puede dimensionar lo ocurrido: “No te puedo contar [lo que ocurrió] porque esto que estoy pasando es mucho para mí todavía” .

El padre del menor también se refirió a las primeras medidas judiciales, en relación con la detención de la madre del niño y su pareja. “Claro, eso era en lo primero que se tenía que hacer, lo primero” , sostuvo.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el domingo por la noche en Comodoro Rivadavia a Mariela Altamirano , madre de Ángel , y a su pareja, Maicol González . Ambos están acusados de “presunto homicidio agravado”.

La Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos imputados. Según trascendió de fuentes policiales, el menor había sufrido un traumatismo previo antes de ingresar al Hospital Regional, donde se confirmó su muerte.

En otro tramo de sus declaraciones, Luis destacó el acompañamiento que recibe por parte de su abogado y su entorno.

“Es una gran persona y siempre lo voy a estar agradecido a él y a su mujer por las cosas que están haciendo” , señaló sobre Roberto Castillo y su pareja y estudiante de derecho, Cinthia Fernández .

“Se metieron con la persona equivocada . Porque así como le puse a mi hijo Ángel Nicolás, Ángel va a ser justicia”, sostuvo Luis. Y concluyó: “Como dice el nombre él, Ángel, va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo hoy en día y nadie lo ve” .

Fuente: La Nación