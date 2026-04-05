Domingos en Olivos: Milei rediseña sus tertulias, con cambios de nombres, un sobreviviente y “menos ruido”

Primero multitudinarios, luego concurridos, más tarde íntimos. Puntual y metódico, el presidente Javier Milei sigue destinando los domingos por la tardecita a intercambiar opiniones, compartir una cena informal y pasar un momento de relax musical junto a invitados especiales, con la discreción que otorga la bucólica privacidad del quincho de la quinta de Olivos . Claro que tanto la cantidad de invitados como los temas tratados y la duración de los encuentros fueron cambiando con el correr de los meses y el natural devenir de la gestión.

“Al principio éramos un montón” , relata uno de los protagonistas de los encuentros, que como el resto de los consultados pide reserva de su nombre.

Economistas (muchos), funcionarios (unos pocos), periodistas, filósofos y encuestadores conformaban el selecto grupo que, en los primeros meses del mandato presidencial, compartía en el microcine de la quinta alguna extensa presentación operística, y continuaba con una charla sobre distintos temas, casi ninguno de ellos −coinciden varios de los presentes− referidos a la coyuntura, sin chances de críticas u observaciones sobre el rumbo político o económico decidido por el anfitrión.

Risotto, pollo, ensaladas, milanesas y ravioles estaban a disposición para la elección de los visitantes, sin alcohol a la vista. Las reuniones duraban varias horas, y se extendían, en algunos casos, hasta más allá de la medianoche.

“Era una experiencia súper interesante, escuchar a gente de distintos lugares te enriquece. Hablaba el Presidente, pero también hablaban los demás”, comenta uno de los invitados que frecuentó la quinta durante los primeros dos años de la gestión libertaria. Los economistas Juan Carlos de Pablo , Miguel Boggiano y Claudio Zuchovicki , todos de buena y añeja relación con Milei y predilección por óperas como Carmen , La Traviata o Aída , se transformaron en animadores de las tertulias.

También asistían −según recuerdan varios de los presentes− funcionarios como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (supo tener un espacio asignado en la quinta por si debía quedarse más tiempo) o el asesor Demian Reidel , quien luego espació sus presencias al compás de sus vaivenes en la gestión, como asesor y como titular de Nucleoelétrica, cargo que dejó el mes pasado.

Distintos tropezones dejaron afuera, por razones judiciales, a funcionarios como Diego Spagnuolo −procesado por el caso Andis− y el joven libertario Iñaki Gutiérrez , quien bajó el perfil tras el incidente vial protagonizado por su pareja, Eugenia Rolón .

Por el lado de los periodistas, Ezequiel Burgo −autor de un libro en conjunto con De Pablo− tuvo algún paso por Olivos, al igual que otros colegas destacados como Esteban Trebucq , Horacio Cabak , Marina Calabró o Jonatan Viale , entre muchos otros y siempre según habitués de las reuniones. Incómodos, la mayoría de los periodistas que disfrutaron esas veladas prefieren no ser mencionados.

Tal vez los medios tienen la ingenuidad de creer que si dicen algo muchas veces lo dicho puede llegar a ser realidad. Periodismo mágico.

El encuestador Juan Mayol , de la encuestadora Opinaia, es otro de los que solía asistir, al igual que el hiperoficialista filósofo Alejandro Rozichner , que de modo amable ante la consulta de este diario se negó a revelar “información de la intimidad”, en referencia a lo que allí se charlaba (y se charla). Ninguno de los presentes recuerda haber visto a El Jefe, Karina Milei , en esos encuentros. “Es un espacio de Javier”, dice uno de sus allegados.

“Muchos de los que iban hace unos meses hoy se la pasan criticando a Milei en sus medios”, se queja uno de los comensales, y acto seguido acusa a la prensa de “buscarle el pelo al huevo” con sus críticas al oficialismo. Las distancias de varios de ellos con el Gobierno se ensancharon en los últimos tiempos, aunque el propio Milei, cuando esos encuentros se hacían de modo habitual, autorizó a uno de sus partenaires a blanquear que había participado de “una juntada con gente con la que hay afinidad, en la política o la economía”.

Por razones personales −algunos expresaron disidencias con el rumbo económico, otros simplemente se alejaron motu proprio − varios de los comensales habituales comenzaron a dejar de ser invitados hacia fines del año pasado. “El Presidente nos dijo a algunos de nosotros que 2025 había sido un año muy estresante para él, y que necesitaba menos ruido ”, cuenta uno de los protagonistas de las reuniones en la quinta que fue excluido de las últimas convocatorias, pero que iría... “si me vuelven a invitar” .

Cerca del Presidente aseguran que, si bien las reuniones dominicales se espaciaron, “él se ve con mucha gente, sin necesidad de juntar una multitud”. El 1 de marzo pasado, sin ir más lejos, ministros y legisladores oficialistas (más algunos aliados) llegaron “en masa” a la quinta presidencial, invitados por el Presidente luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Y excompañeros de tertulia, como Reidel, son reivindicados con invitaciones como la que el físico recibió días atrás, para participar de una reunión en Casa Rosada.

Quedó firme e inalterable el vínculo de Milei con De Pablo, como el propio Presidente reconoció en el reciente homenaje a Adam Smith , en el Palacio Libertad. “Con el profe comparto todos los domingos, así es que en este tiempo he aprendido muchísimo de economía aplicada a la fuerza, creo que todos estamos haciendo un upgrade considerable”, dijo al pasar el Presidente, con el economista y prolífico autor sentado a su lado en el escenario. “Uno de los gigantes que a mí me ayudó fue usted”, le dijo un emocionado Milei al veterano economista.

“Tienen un vínculo muy estrecho, se respetan. Y Javier le tiene afecto como se le tiene a un padre” , dice un referente libertario que conoce de sobra el vínculo del Presidente con De Pablo, sobreviviente de aquellas tertulias multitudinarias de principios de mandato.

Fuente: La Nación