Detuvieron a un abogado que sacaba créditos a nombres de sus clientes: les robó $500 millones con la estafa

Un abogado fue detenido en Quilmes, acusado de usar los datos de sus clientes para sacar créditos con sus nombres.

Según pudo reconstruir la policía, el abogado les pedía fotos de su rostro para abrir cuentas en billeteras virtuales y sacar tarjetas de crédito. Se estima que con estas maniobras fraudulentas habría recaudado aproximadamente 500 millones de pesos .

La causa inició en enero a raíz de la denuncia por parte de una de las víctimas. Declaró que su abogado, Fernando Luis Ochoa, le había pedido fotos y videos de su cara junto con una copia de su DNI para iniciar procedimientos para la causa que lo contrató.

Con esas imágenes Ochoa abrió cuentas en billeteras virtuales, sacó tarjetas de crédito y préstamos a nombre de la víctima. Una vez tenía acceso a las tarjetas, pedía préstamos por 20 millones de pesos y se realizaba pagos a sí mismo .

La investigación, a cargo del fiscal Ariel Rivas y la Dirección Investigaciones Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Polícia bonaerense, detectó seis hechos con el mismo procedimiento desde septiembre de 2025.

Llevaron a cabo allanamientos en su domicilio particular y estudio jurídico, algunos empleados declararon que “notaron movimientos extraños” por parte de Ochoa. Secuestraron 44 tarjetas a nombre de otras personas y posnets , siete celulares, seis computadoras y dos carpetas con documentación de las víctimas.

Fuentes policiales determinaron que era el único que llevaba adelante las maniobras. A raíz de la suma millonaria, el fiscal ordenó la suspensión de las cuentas bancarias del imputado .

Fuente: TN