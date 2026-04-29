Detuvieron en Córdoba a dos maestras de un jardín de infantes acusadas de haber maltratado a varios nenes

Dos docentes de un jardín de infantes privado del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, fueron detenidas por varios episodios de maltrato contra nenes que iban al establecimiento.

La maestra de sala, que está detenida desde hace varios días, podría ser imputada como supuesta autora del delito de lesiones leves calificadas por alevosía, de manera reiterada, según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en un comunicado.

Además, en las próximas horas la citarán a prestar una declaración testimonial.

Con el avance de la investigación, los fiscales lograron confirmar que la directora del jardín estaba al tanto de los maltratos y que no los denunció. Por eso, también fue detenida e imputada por el delito de encubrimiento.

La investigación continúa en desarrollo. En las próximas semanas se llevarán adelante distintas medidas probatorias, principalmente pericias e informes técnicos.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, liderada por el fiscal Iván Rodríguez.

Fuente: TN