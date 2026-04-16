Detuvieron a dos hombres que golpearon y le robaron a una jubilada de 91 años en la localidad de Otamendi

Una jubilada de 91 años fue atacada en la localidad bonaerense de Otamendi por tres hombres armados que la golpearon, la encerraron en una habitación y sustrajeron dinero en efectivo, alhajas de oro, un revólver y el control remoto de la alarma vecinal, lo que impidió que se activara el sistema de alerta. En este marco, el martes 14 de abril, dos hombres fueron detenidos como sospechosos del ataque, tras una serie de allanamientos e investigaciones policiales.

La investigación permitió identificar a los detenidos y secuestar elementos claves para la causa, bajo la conducción de la UFI descentralizada de Miramar y con intervención de la SubDDI local. Gracias a los despliegues policiales lograron detener a los hombres a través del análisis de cámaras de seguridad . Las imágenes captaron el descenso de los implicados desde un vehículo de apoyo y su posterior fuga a pie, descartando prendas de vestir durante la huida, según informó La Capital .

En diversos allanamientos realizados en Otamendi durante las primeras semanas de abril, la policía incautó parte de las alhajas robadas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y la vestimenta utilizada en el hecho. Las pruebas recolectadas, especialmente la coincidencia de las prendas secuestradas con las observadas en las grabaciones, motivaron las detenciones.

Ambos imputados quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán , acusados de robo calificado doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con el uso de arma. Sin embargo, la pesquisa permanece abierta para dar con el tercer sospechoso y determinar la responsabilidad del conductor del vehículo, quien aún no ha sido identificado.

Una jubilada de 83 años fue asaltada en La Plata mientras contabilizaba la recaudación de su kiosco el martes por la tarde. Dos delincuentes encapuchados y armados con un cuchillo irrumpieron en su domicilio, la amenazaron y la encerraron en el baño, para luego sustraer 10 millones de pesos en efectivo, además de alhajas, tarjetas bancarias y documentación personal. La investigación policial sigue abierta, con el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.

Durante el violento episodio, los ladrones intentaron tranquilizar a la víctima con la frase: “No te vamos a hacer nada, tenemos abuela”. La mujer fue sorprendida en su vivienda de la calle 14, entre 66 y 67 , cuando se encontraba sola revisando el dinero reunido en el kiosco que funciona en su hogar. El testimonio de la afectada sostiene que los delincuentes vestían ropa oscura y buscaban específicamente dólares y oro, aunque finalmente se llevaron toda la suma disponible en pesos junto con objetos de valor.

Los intrusos emplearon un cuchillo de la cocina de la víctima y después de saquear la propiedad, la dejaron encerrada mientras escapaban. La victima tardó varios minutos en liberarse y alertar a los vecinos para pedir auxilio, hasta que fue asistida. La pesquisa policial actual se concentra en el relevamiento de cámaras de la zona y en el análisis de testimonios.

Los hechos ocurridos tanto en Otamendi como en La Plata evidencian la exposición y vulnerabilidad de los adultos mayores frente a la delincuencia. Las características de los ataques, marcados por la violencia y la premeditación, resaltan el riesgo al que se enfrentan quienes, por su edad, cuentan con menos herramientas para defenderse o solicitar ayuda de manera inmediata. Mientras las autoridades siguen investigando los casos, la reiteración de este tipo de episodios vuelve a poner en agenda la necesidad de políticas públicas focalizadas en la protección de los sectores más vulnerables ante el avance de delitos violentos.

Fuente: Infobae