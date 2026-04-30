Detuvieron a dos docentes de un jardín de Córdoba acusadas por maltrato: “Estaba todo golpeado”, dijo una mamá

Dos docentes de un jardín de infantes privado de la ciudad de Córdoba fueron detenidas por presuntos episodios de maltrato contra un bebé que asistía a la institución. Las acusadas son la maestra a cargo de una sala y la directora del establecimiento, ubicado en barrio Cofico.

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la docente de sala permanece arrestada desde hace varios días e imputada como supuesta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas .

En tanto, con el avance de la investigación se confirmó la sospecha de que la directora estaba al tanto de lo que ocurría, por lo que se ordenó su detención e imputación por el delito de encubrimiento .

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, conducida por Iván Rodríguez, continúa en desarrollo y en las próximas semanas se llevarán adelante distintas medidas probatorias, principalmente pericias e informes técnicos.

Además, no se descarta que otros padres sean citados para declarar ante la Justicia por posibles situaciones similares.

Fernanda, mamá de un bebé de ocho meses que habría sido agredido relató cómo se enteró del supuesto ataque por parte de la maestra hacia su hijo.

“Esto pasó el 19 de febrero, el día del paro general. La directora me llamó para decirme que mi hijo se había golpeado y que era solo un golpecito en la cara ”, recordó en declaraciones a El Doce .

Como no podía retirarlo de inmediato, Fernanda contó que le avisó a su madre para que fuera hasta el jardín. “Ahí empecé a sospechar que algo no estaba bien. Me decían que estaba todo bien, pero cuando llegué me encontré con el peor escenario: estaba todo golpeado ”, aseguró.

La mujer contó, además, que desde la institución minimizaron la situación y que no se solicitó asistencia médica . “Yo pensé que había sido una negligencia, un golpe fuerte, pero me dijeron que estaba bien. Incluso le habían dado la leche, algo que no corresponde en un caso así”, señaló.

Ante esa escena, decidió trasladar a su hijo a una clínica , donde le realizaron una tomografía, estudios de laboratorio y lo mantuvieron varias horas en observación.

Luego pidió acceder a las cámaras de seguridad del jardín, pero aseguró que no obtuvo una respuesta inmediata. “Me negaron que el golpe hubiera sido ahí y me dijeron que tenía que esperar autorizaciones para ver las imágenes”, contó.

También señaló que no sería la primera vez que su hijo volvía con marcas. "Al mes que iba mi hijo había venido una vez con el ojo medio morado , que yo dije ‘se ha golpeado’, ellas lo minimizaron, yo lo minimicé. Dos veces más con un corte en la oreja y la última vez que fue demasiado obvio, que algo más había pasado", afirmó

Por recomendación médica, Fernanda realizó la denuncia y un mes después fue convocada por la Justicia, que le comunicó la detención de la maestra.

Siempre de acuerdo con su versión, desde la Fiscalía le indicaron que se analiza si hubo otros casos de maltrato en el jardín. “Van a citar a otros padres para ver qué pasó. Están investigando todo”, concluyó.

Fuente: Clarín