Detuvieron a dos adolescentes que robaron una moto en Belgrano, escaparon por General Paz y chocaron contra un auto en Camino Negro

Dos adolescentes , uno de 12 años y el otro de 16, fueron detenidos este viernes en Lomas de Zamora, tras haber robado una moto en el barrio de Belgrano y chocado contra un auto en Camino Negro.

El hecho ocurrió el pasado viernes 17, a las 15.35, cuando integrantes de la división motorizada de la Policía de la Ciudad realizaba recorridas y observaron a dos jóvenes a bordo de una moto que circulaba a gran velocidad sobre la avenida General Paz , a la altura de la Autopista Dellepiane, sentido Riachuelo.

Ante esa situación, a través de señales de luces y sonidos, les solicitaron a los ya sospechosos que detuvieran la marcha. Sin embargo, estos no hicieron caso y comenzó así una persecución.

Las fuerzas de seguridad porteñas indicaron este domingo, cuando dieron a conocer el caso, junto con un video de la detención de los delincuentes, que el seguimiento de la moto finalizó cuando impactó contra un vehículo estacionado en Camino Negro y Azamor, Lomas de Zamora.

La moto, modelo Benelli 302S, tenía el tambor de arranque forzado y una “yuga” colocada , informó la Policía de la Ciudad. Es decir, un elemento rústico destinado a romper la cerradura y así poder hacer contacto para utilizarla.

Al ser identificado, el conductor, de 12 años, manifestó de inmediato que la moto había sido robada en el barrio de Belgrano. Él, junto a su cómplice de 16 años, tienen domicilio en Lomas de Zamora.

La reconstrucción del hecho, de acuerdo a las autoridades, reporta que minutos después se presentó el propietario de la moto , quien confirmó le habían robado el vehículo de la puerta de su casa, en la zona norte de la Ciudad.

Por el impacto del choque, al lugar acudió el SAME, que asistió primero al delincuente 12 años y lo trasladó al Hospital Gandulfo con diagnóstico de fractura de tibia, peroné y rodilla del miembro inferior derecho. Más tarde arribó una segunda ambulancia, que asistió al otro ladrón y lo derivó al mismo hospital con diagnóstico de fractura expuesta de tibia.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 3, a cargo de Julia Sanchis, con intervención de la Secretaría N° 8 de la Dra. Mariela Ponte, que dispuso labrar actuaciones por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.

Fuente: Clarín