Detuvieron al hombre armado que tomó de rehén a una pasajera y amenazó con detonar una granada en el Tren Roca

Un hombre armado fue detenido luego de haber tomado de rehén durante una hora a una pasajera en una formación del Tren Roca , en la estación Temperley.

Todo comenzó pasadas las 15:11 cuando el agresor intentaba escapar de la Policía Federal y circulaba por el andén 2. Al verse acorralado, se subió al último vagón del tren 3210.

Allí, comenzó a amenazar a una mujer que estaba en la formación y mostró que llevaba un arma de fuego , lo que obligó a la evacuación inmediata.

Ante esa situación, se desplegó un fuerte operativo coordinado entre personal de la Policía Federal Argentina, policía bonaerense y personal de Trenes Argentinos para liberar a la pasajera.

Luego de que la mujer fuera puesta a resguardo, el atacante amenazó con detonar una granada que llevaba y continuó atrincherado varios minutos mientras negociaba con los efectivos.

Finalmente, cerca de las 16.20, el hombre entregó el arma y la granada, y quedó detenido. Fue identificado como Jorge Daniel Nicolini , de 50 años.

“La situación se encuentra dominada, siendo el hombre reducido, quien no presentaría lesiones visibles”, precisaron fuentes de la PFA.

De acuerdo a lo que informaron, le incautaron un revólver calíbre 22 y una granada de mano . En el lugar estuvieron presentes peritos de la PFA y peritos explosivos de Lanús.

“Luego de la inspección, se determinó que se trataría de una granada FMK2 la cual se encuentra desactivada, sin tren de fuego”, explicaron a este medio.

Los servicios de los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley estuvieron interrumpidos una hora debido al violento episodio, pero ya se reanudaron y funcionan con normalidad.

Fuente: TN