Desalojan Pinar de Rocha, un mítico boliche del oeste del conurbano: su dueño Daniel Bellini y los trabajadores se niegan a dejar el lugar

Por la falta de pago de los alquileres, este martes por la mañana desalojan Pinar de Rocha, un mítico boliche del oeste del conurbano ubicado en el partido de Morón, muy cerca del límite con Ramos Mejía.

Su dueño Daniel Bellini y los trabajadores del lugar se rehúsan a dejar el emblemático local bailable.

El operativo es supervisado por la jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón, según informó el sitio Primer Plano . La funcionaria le dijo a ese medio que la decisión pertenece a la Justicia nacional. “Es un desalojo por falta de pago de alquileres”.

Por su parte, en diálogo con TN el empresario Bellini dio su punto de vista: “La realidad es que hay un juicio desde el tiempo de la pandemia. Nosotros estamos intentando resolverlo, en este momento no debería estar ocurriendo esto, porque las resoluciones que hay todavía están en situación de espera y es imposible que estén tomando la decisión de desalojar cuando todavía hay cosas para resolver”.

Durante su relato, destacó que hace más de medio siglo es él quien "rige lo que pasa" allí adentro. "Yo he construido casi todo lo que está construido y desde hace 53 años yo soy quien rige lo que ocurre acá adentro”, expresó.

Con respecto al origen del conflicto, Bellini dijo que “siempre se alquiló el lugar". "Acá lo que ocurrió es que la señora que era la dueña, que estuvo durante los últimos años de su vida postrada, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. No sabemos bien por qué ocurrió así. Siempre fue una controversia esto”, agregó.

Además recordó que durante la pandemia la situación se complicó: “Estuvimos dos años sin trabajar. Pensar que en ese momento podíamos mantener los alquileres en tiempo y forma es muy difícil, pero aprovecharon ese suceso para intentar llevar adelante un emprendimiento inmobiliario”.

Bellini aseguró entonces que la nueva propietaria tiene como objetivo con el terreno llevar adelante otro tipo de proyecto que sería “muy redituable”, según dio a entender el empresario nocturno.

“Lo que reclaman es el desalojo en virtud de algo que es terrible para mí, que es que la tierra la van a vender y van a demoler todo Pinar de Rocha”, señaló.

Sobre el final de la entrevista, el hombre de negocios se mostró dispuesto a comprar el lugar aunque aseguró que el precio que se pide es desmedido. “Yo estoy dispuesto a comprar el bien, pero en el inicio de las tratativas llegaron a pedir 10 millones de dólares, que no lo vale de ninguna manera. El predio, la tierra, no vale más de cuatro millones. Quisieron sacar ventaja de mi situación, y ahí fue donde empezó el juicio”.

Bajito, pelado, sin gustos exóticos a la hora de vestirse, Daniel Bellini es de esas personas que a simple vista no llaman la atención. Sin embargo basta con mirarlo a los ojos, escucharlo hablar, explicarse, argumentar, para entender que no es del montón.

Este hombre -al que varias generaciones recuerdan como el histórico dueño de Pinar de Rocha- tal vez les suene a los millennials porque en 2008 mató de un balazo en la cabeza a su pareja, la bailarina Morena Pearson (23), madre de su hija más pequeña, e intentó hacer pasar el crimen por un suicidio.

Por este homicidio a sangre fría Bellini fue condenado a 15 años de prisión en 2011, pero logró la excarcelación en 2013 alegando Mal de Parkinson y en noviembre de 2019 fue liberado tras cumplir las dos terceras partes de esa sentencia.

Fuente: Clarín