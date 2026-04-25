Derrumbe en una excavación cerca de la cancha de River: hay tres obreros heridos y demoras en la Lugones

Dos obreros resultaron heridos tras el derrumbe de una excavación en el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River. Ambos trabajadores habían quedado atrapados de los hombros para abajo, pero fueron rescatados rápidamente por los equipos de rescate. En el lugar, trabajaron seis móviles del SAME y Bomberos de la Ciudad.

Según informaron las autoridades, todos los operarios están fuera de peligro.

El hecho ocurrió cerca de las 17, en una excavación de 6 metros de ancho por 3 metros de profundidad.

Uno de los operarios fue trasladado en un helicóptero del SAME aéreo al Hospital Pirovano , mientras que otro de ellos fue trasladado en ambulancia al mismo sanatorio, informó Alberto Crescenti, director del organismo.

El accidente provocó un caos de tránsito por el corte en la avenida Lugones.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN