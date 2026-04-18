Denuncian a un operario del centro de monitoreo por no cumplir con sus funciones: lo filmaron haciendo videos de TikTok

Un empleado del centro de monitoreo en la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe, fue denunciado por no cumplir con sus labores: hacía videos para la plataforma TikTok en lugar de vigilar las cámaras. Tras la viralización del video en las redes, el operario fue separado del cargo y está siendo investigado por el propio Municipio. Un bochorno.

"Lo preocupante es que es la única persona que estaba a cargo en el turno para monitorear las cámaras. Y por lo que se vio en el video, está totalmente en otra. Distraído. No estaba cumpliendo con las funciones", anticipó en charla con medios locales, un funcionario comunal.

El hombre cumple funciones en el centro de monitoreo de San Lorenzo que fue inaugurado durante el 2022 y que hace muy poco instaló en la localidad un seguimiento que utiliza IA con muchas más cámaras.

Según informaron desde el Municipio, la provincia está instalando un nuevo sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, con un 90% de avance y más de 400 cámaras.

Pero, según puede verse en el video que se hizo viral, el hombre está sentado al frente de cuatro monitores, pero en lugar de estar atento mirando lo que ocurre en la calle, está hablándole a su celular que lo tiene enfrente.

En realidad estaba explicando lo sano que es tomar agua, y daba ejemplos de como hacerlo. Incluso estaba promocionando suplementos, mientras trabajaba en el área de seguridad.

Las imágenes difundidas trajeron preocupación en los vecinos, pero también mucha indignación por el proceder del operario.

Fuente: Clarín