Delcy Rodríguez desmanteló el salón Néstor Kirchner en Caracas y hasta desaparecieron los cuadros del ex presidente y Hugo Chávez

Es un hecho y, a la vez, una incógnita. Los cuadros de los fallecidos Hugo Chávez y Néstor Kirchner , como también el del ex presidente argentino, ya no están sobre las paredes del Palacio de Miraflores, en Venezuela . Más aún, el Salón Néstor Kirchner tampoco se llama como tal por disposición de Delcy Rodríguez , al frente del gobierno interino del país caribeño desde que un comando militar enviado por Donald Trump, en las afueras de Caracas, capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan graves cargos en la justicia de los Estados Unidos.

A su vez, en las redes sociales, los tuiteros chavistas ya se preguntan, enojados, por el tema y sobre el destino de estas pinturas, que esta cronista vio en persona en un viaje a Caracas y que fueron inauguradas por la propia ex presidenta Cristina Kirchner .

Hace meses hubo una polémica porque Delcy supuestamente había sacado los cuadros de Maduro de Miraflores. El tema se enfrió, pero ciertamente el Salón Néstor Kirchner tuvo una remodelación muy curiosa. 1. Con Maduro, diciembre 2025. 2. Delcy con funcionarios de EEUU, abril 2026. pic.twitter.com/fEjXgSj6CS

“Hace meses hubo una polémica porque Delcy supuestamente había sacado los cuadros de Maduro de Miraflores. El tema se enfrió, pero ciertamente el Salón Néstor Kirchner tuvo una remodelación muy curiosa. 1. Con Maduro, diciembre 2025. 2. Delcy con funcionarios de EE.UU., abril 2026”, muestra, en contraste de fotos, Jordan Flores, quien en redes sociales se define como “periodista millennial”.

“Una pregunta: ¿este no era el Salón Néstor Kirchner? ¿Quitaron la pintura que le hizo el comandante Chávez a Néstor Kirchner? O sea…”, se pregunta la cuenta de @aapayés, que tiene casi 80.000 seguidores y termina con un emoji de duda.

Un pregunta 🤔 🇻🇪🤔 ¿Este que no era el salón Nestor Kirchner? Quitaron la pintura que le hizo el Comandante Chávez a Nestor Kirchner.. O sea ¿🤔👇? Salón Nestor Kirchner pic.twitter.com/MzolTaO6lP

El notable cambio y el misterio sobre el destino de los cuadros los viene siguiendo desde hace días el respetado periodista venezolano Gabriel Bastida, que vive en Argentina y trabaja para el sitio Monitoreamos. Contó que ya desde enero —Maduro fue capturado en Fuerte Tiuna el 3 del primer mes del año— los dos cuadros en los que aparece Néstor Kirchner “fueron quitados”.

Fue en 2011 cuando Hugo Chávez, ya notablemente enfermo y en tratamiento —falleció dos años después de cáncer—, inauguró junto a Cristina Kirchner, que viajó a Caracas, el entonces salón del Consejo de Ministros del Palacio de Miraflores. Le puso el nombre de Néstor Kirchner. Los cuadros habían sido pintados por el propio “comandante Chávez”.

Hoy ese salón aparece con un gran dibujo en pantalla de la sede del Gobierno y la inscripción “Palacio Miraflores”. Si bien el diseño es rojo, hasta puede recordar al de la White House, e incluso al que Javier Milei impulsó en azul imitando al de la Casa Blanca para la Casa Rosada. Durante unos días se veía tres cuadros, pero ya no el de Néstor Kirchner y Chávez aunque sí uno de Maduro y su mujer.

En una suerte de simbólico “cogobierno”, por los cambios que, a exigencia de Donald Trump, está implementando en su administración y en su política petrolera, la presidenta interina Rodríguez se desprendió de varios funcionarios que respondían a Maduro y ensaya una apertura al mundo que, sin embargo, aún no se refleja en su política de derechos humanos, en un país donde permanecen numerosos presos políticos.

En aquella ceremonia, Cristina Kirchner y Hugo Chávez recorrieron el salón, grabaron un video y mostraron una decoración celeste y blanca. El espacio estaba además lleno de otros cuadros de referentes de la izquierda latinoamericana, como Fidel Castro y Lula da Silva.

“El momento culminante de la ceremonia se produjo cuando Chávez reveló que, días antes, en una conversación telefónica con Cristina, le contó que se estaba dedicando a la pintura. Ante eso, la jefa de Estado argentina le pidió: ‘pintame uno’”, contó entonces la crónica del diario Clarín sobre aquel recorrido. “Lo terminé anoche, aún debe estar fresco”, dijo Chávez.

“No soy pintor, solo aficionado. Espero que no les parezca feo, porque lo hice con mi corazón”, agregó Chávez mientras descubría el cuadro con su rostro junto al de Kirchner, quien fue el primer secretario general de la CELAC. Las comitivas cantaban “olé, olé, Néstor, Néstor”.

Cristina había viajado a Venezuela en coincidencia con una de las cumbres de la CELAC, acompañada por su hija Florencia. “Eran muy amigos”, dijo Fernández de Kirchner, al tiempo que agradeció “no solo por los cuadros y las imágenes, sino por el afecto”.

Fuente: Clarín