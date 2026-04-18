“Del lado de los que quieren trabajar y salir adelante”: el apoyo de Jorge Macri al joven al que le habían confiscado los alfajores

“No voy a dudar en enfrentar a los que quieren vivir fuera de la ley. Pero este no es el caso”. Con esas palabras, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , destacó este sábado que el gobierno de la Ciudad puso la estructura de las ferias “a disposición” de David Querol , el joven al que le habáían confiscado los alfajores en Costanera Sur .

“En la Ciudad estamos del lado de los que quieren trabajar, hacer las cosas bien y salir adelante. David es uno de ellos”, expresó Jorge Macri a través de sus redes sociales, donde incluso hizo referencia a una mención que había hecho del tema en una entrevista con LN + .

El mandatario porteño afirmó que la Jefatura de Gobierno ya puso a disposición del vendedor ambulante “todas las herramientas para que pueda crecer”, en referencia a capacitaciones, “acompañamiento y un lugar para ser parte de nuestras Ferias”.

En la Ciudad estamos del lado de los que quieren trabajar, hacer las cosas bien y salir adelante. David es uno de ellos. Ya pusimos a su disposición todas las herramientas para que pueda crecer: formación, acompañamiento y un lugar para ser parte de nuestras Ferias. El orden… pic.twitter.com/akjWkjiky7

En diálogo con LA NACIÓN, el joven contó cómo fue la reunión con el personal de Desarrollo Humano de la Ciudad. “Fue en buenos términos. Me propusieron trabajar con su equipo de marketing digital ; hacer el curso de manipulación de alimentos, que no tenemos problema en hacerlo, y vender los fines de semana en las ferias”, relató el joven.

David planteó de todos modos que la venta ambulante era “muy redituable”. “Yo salía, mis clientes me conocían y ya me compraban , e iba parando gente, siempre con respeto, todos los días. Me redituaba más que laburar los fines de semana”, acotó.

“Pero ellos dicen que tal vez puedo tener más ganancias e incremenarlo en redes”, completó.

Por su parte, Jorge Macri sostuvo que “el orden en la Ciudad no se negocia. Y eso implica, muchas veces, encontrar situaciones complejas”.

Si bien aseguró que no dudará en “enfrentar a los que quieren vivir fuera de la ley”, el jefe de Gobiern aclaró que “este no es ese caso”. " Ley y orden también para progresar” , subrayó.

El caso de David, que vendía alfajores y budines en la vía pública ara sumar un ingreso extra, se hizo viral después de que el personal de la Ciudad le confiscara los productos por falta de habilitación el pasado 13 de abril.

Los funcionarios justificaron el procedimiento en la falta de habilitaciones municipales y controles de bromatología sobre los alimentos. El vendedor rompió en llanto, en una secuencia que fue captada en video por la cámara de uno de los testigos.

La grabación de uno de los transeúntes muestra el momento en que los agentes confiscaban el tupper en el que el joven transportaba los alfajores, como parte del operativo policial.

En una entrevista con AM650 Somos Argentina , el joven contó que tiene un trabajo en una empresa de monitoreo de cámaras y que vendía en la calle para sumar un ingreso y ayudar a su madre, una jubilada de 66 años, como parte de un “emprendimiento de ambos”.

Tras la difusión del caso, Jorge Macri dialogó con LN + y contó que contó que el joven había sido contactado por el área de Desarrollo Humano para poner “a su disposición” las Ferias de la Ciudad.

“Tomamos contacto con el muchacho Ya habló con él el Ministerio de Desarrollo Humano. Quiere laburar. Lo estamos ayudando ”, expresó.

Fuente: La Nación