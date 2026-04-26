De qué murió Adolfo Aristarain a los 82 años

El prestigioso director argentino Adolfo Aristarain murió a los 82 años . Así lo informó este domingo la Academia del Cine de España, que recordó algunos de los galardones recibidos por el realizador -entre ellos dos premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine-.

Aristarain r ealizó 11 películas y en otras seis se desempeñó como asistente. En su haber hay clásicos como Tiempo de revancha (1981), filmada en plena dictadura militar argentina; Un lugar en el mundo (1992) y Martín (Hache) (1997).

Fuente: La Nación