De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera de Bregman: las perlitas de la sesión por el informe de gestión de Adorni

Este miércoles por la mañana comenzó el informe de gestión en el que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , deberá responder más de 2000 preguntas de parte de los bloques de la Cámara de Diputados. Mientras que se esperan aproximadamente seis horas de sesión, en el recinto ya se dieron distintas perlitas que llamaron la atención en medio de la intervención del vocero.

En medio del escándalo por las denuncias sobre su patrimonio y viajes, el funcionario se presentó poco antes de las 10.30 en el Congreso Nacional acompañado por el presidente Javier Milei ; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y otros funcionarios de la administración mileísta.

El diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón , se presentó en el recinto con una máquina para hacer pochoclos y vestido con un delantal temático. La ironía fue en alusión al comentario que hizo hace pocos días el presidente de la Cámara baja, Martín Menem , quien había anticipado que la sesión iba a ser “picante” y había recomendado “comprar pochoclos” .

De esta forma, el legislador santafesino comenzó a repartir bolsas de papel con pochoclos en su interior e incluso se acercó hasta el riojano para compartirle un paquete.

Mientras Adorni se refería al conflicto entre Israel y Gaza tuvo que interrumpir en más de una oportunidad su discurso. El motivo fue la discusión en paralelo que mantenían los diputados del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman y Nicolás del Caño con el presidente Javier Milei .

Los legisladores del FIT-U le reprocharon al Presidente que su abrazo y posterior encuentro con “el genocida [Benjamin] Netanyahu”, en alusión al primer ministro israelí. “ Cómplice ”, le gritaron. Milei reaccionó al instante. Primero le respondió a la legisladora y le dijo que no la escuchaba, lo que desató risas entre los ministros presentes. Luego, retrucó: “ Sus ideas mataron a 150 millones de personas . Ustedes son los asesinos, ustedes son los asesinos ”.

Bregman aprovechó la entrada del mandatario para increparlo a los gritos para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Al mismo tiempo, su compañero la siguió. “ ¡Deslomado! ”, le gritó el diputado Del Caño cuando Adorni entraba al recinto.

El comentario, más que una bronca o insultos, desató una ovación con aplausos por parte de los libertarios.

El diputado Aldo Leiva , de Unión por la Patria (UP), se acercó al estrado en donde estaba Adorni para llevarle un papel. Decía: “ Todo muy claro, menos las explicaciones ”. De inmediato, los legisladores libertarios Lilia Lemoine y Lisandro Almirón corrieron hacia el estrado para defender al jefe de Gabinete y Leiva se retiró con intención de mostrarle el mismo papel al presidente Milei.

“ No te da la cabeza ”, fue la respuesta que se le escuchó decir al Presidente.

Durante su discurso, Adorni también aprovechó para agradecerle brevemente por su trabajo a la secretaria de la Presidencia. En ese momento, el público libertario de la sala comenzó una ovación con aplausos y vítores para Karina Milei.

“ Olé, olé, olé, olé, Kari, Kari ”, entonaron. Ante esto, la hermana del Presidente se paró de su lugar en el palco en el que se encontraba junto al Presidente y otros funcionarios y saludó a la multitud.

El bloque de izquierda realizó varias preguntas para Adorni. La encargada de hacerlo fue Bregman. Primero, apuntó contra el jefe de Gabinete.

“Me hubiese gustado más que hubiese venido en el marco de una moción de censura. Me parece bastante obsceno que entre, diga cuatro barbaridades, nos aburra a todos y se vaya como si nada. Mientras usted se creía gracioso diciendo que se estaba ‘deslomando’ en Nueva York, la gente lo llama ‘aloe vera’ por las propiedades que le iban descubriendo ”, aseveró la legisladora por la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: La Nación