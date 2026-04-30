Daniel López Rosetti, médico cardiólogo: “Lo que te estresa hoy, probablemente, no debiera estresarte”

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti se refirió al “lado malo u oscuro” de los seres humanos, a su relación con la emocionalidad y cómo esta última se combina con el estrés en la vida cotidiana.

En ese sentido, en una entrevista con LA NACION, señaló: “Lo que tenés de malo –porque todos tenemos un lado oscuro–, tenés la oportunidad de trabajarlo, de cambiar tu percepción; tu percepción de la realidad, de la emocionalidad, aplicar lo que decía Jigorō Kanō: “No hay que ser mejor que los otros, sino mejor que ayer”. La competencia, en el buen sentido, es con uno mismo y no con los otros.

Y enseguida, durante la misma conversación añadió: “Lo que te estresa hoy, probablemente, no debiera estresarte. Y el abordaje de esa realidad para que no te estrese, seguramente, tiene más que ver con la filosofía de vida que con un ansiolítico.

La trayectoria del profesional incluye una dedicación permanente a la actividad hospitalaria , ya que visita el hospital público casi a diario, espacio donde combina la atención de pacientes con la docencia.

Para el cardiólogo, el hospital constituye un entorno fundamental para el aprendizaje continuo y el contacto con la vida en todas sus dimensiones. Además, el médico dedica esfuerzos a transmitir a los estudiantes de medicina estrategias para disfrutar la práctica profesional , incluso en contextos de crisis donde la pasión constituye el motor principal del trabajo diario.

“El médico tiene enfrente a la enfermedad, al dolor y a la muerte. El guardapolvo blanco es muy mal lugar para ser soberbio. Cuando le encontrás sentido a lo que hacés, eso te da energía . Y después es información, es ciencia, es un conjunto de verdades transitorias “, sostuvo el profesional de la salud.

Por otro lado, Rosetti suele mencionar el valor del ejercicio corporal como una herramienta terapéutica fundamental para el abordaje de la salud mental y el impacto del deporte en pacientes con cuadros de angustia y tristeza frente al incremento de casos por el estrés actual.

Según el profesional de la salud los beneficios del movimiento sobre el cerebro presentan tiempos específicos para su consolidación e indicó que la mejoría no ocurre de forma inmediata, sino que requiere un proceso de adaptación biológica.

“Entre un mes y dos meses. Los trabajos publicados, el beneficio no es inmediato pero es casi inmediato para alguien que tiene depresión entre las cuatro y las ocho semanas se notan los beneficios”, expresó.

El especialista comparó las diversas modalidades de ejercicio y su eficacia en el tratamiento de trastornos anímicos y tanto las actividades de resistencia cardiovascular como el fortalecimiento muscular aportan ventajas equivalentes para la psiquis.

El médico aclaró al respecto: “Los trabajos publicados hablan de actividad física aeróbica esto es caminata, caminata rápida, jogging y pesas es decir ejercicio de resistencia es decir el ejercicio de musculación tiene el mismo efecto que el ejercicio físico aeróbico en términos de tratamiento de depresión ”.

La efectividad de la actividad motriz depende de la regularidad y el volumen de tiempo dedicado. En este marco, el cardiólogo citó los estándares internacionales para definir la cantidad de ejercicio necesaria para obtener resultados médicos. “La dosis es la indicada habitualmente por la Organización Mundial de la Salud en el caso del ejercicio físico aeróbico que es llegar a 150 minutos semanales de caminata rápida. Si uno camina rápidamente, sin parar, 30 minutos, bueno, 3 por 5, 15, 30 minutos, 5 veces por semana, es dosis suficiente”.

Además, el especialista remarcó la importancia de mantener el tono muscular: “Siempre es bueno hacer actividad física de musculación es decir para aumentar el tono muscular. Esa sería la dosis de la medicación” .

Según el especialista, el estrés y las frustraciones cotidianas generan un estado anímico deprimido que afecta la capacidad de disfrutar y en estos casos vinculados a la emocionalidad vivencial, la respuesta al ejercicio físico es mucho más veloz que en la patología clínica.

“Es cierto que en los días que en que vivimos es cada vez más frecuente un estado anímico deprimido por frustraciones, por cuestiones emocionales vivenciales, por el estrés mismo cuyo manifestación sintomática muchas veces es la tristeza el decaimiento la imposibilidad de sonreír la imposibilidad de disfrutar la situación anímica amortiguada o anestesiada”.

El profesional concluyó su análisis con una distinción clara: “En esos casos la actividad física tiene efectos también muy positivos pero mucho más rápido que en el caso de la depresión . Una persona que tiene una condición anímica deprimida y quiero separar cuadro de depresión clínica estable y diagnosticada es una enfermedad pero la emocionalidad o el estado anímico deprimido es sumamente frecuente bueno aún en el estado anímico deprimido la actividad física mejora a la persona en escasos días el movimiento es un medicamento ”.

Fuente: La Nación