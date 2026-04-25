“Dame las cosas”: matan a un joven que volvía de la facultad para robarle la mochila y el celular

Un joven estudiante de 21 años que regresaba de la facultad fue asesinado este viernes de un disparo en el abdomen por uno de los ladrones que bajó de un auto robado y lo amenazó para sacarle su mochila y celular frente a la casa de un compañero, en Temperley.

La víctima fue identificada como Agustín Rivero (21) y por el crimen la DDI de Lomas de Zamora detuvo a dos sospechosos tras un seguimiento de las cámaras de seguridad.

El crimen ocurrió cerca de las 19.30, en momentos en que Rivero regresaba de la facultad junto con un compañero de estudios. Iba caminando por las calles Dinamarca y Erickson, en el barrio San José, cuando un auto negro se detuvo a la par y desde su interior bajó un sospechoso.

“¡Dame las cosas!” , lo amenazó a los gritos el ladrón, que le apuntó con un arma. Rivero le entregó la mochila, pero cuando el delincuente quiso robarle el celular, ante lo cual, la víctima se defendió.

En esas circunstancias, el sospechoso no dudó y le disparó. Rápido, dio la vuelta y subió al auto en el que escapó. Solo se llevó el celular , ya que sobre el asfalto quedó tirada la mochila del estudiante, quien cruzó la calle y pidió ayuda en una casa.

Rivero fue trasladado a una clínica de Banfield, donde los médicos confirmaron su muerte por consecuencia de una herida de bala en el abdomen.

Alertados de lo ocurrido, el personal de la DDI de Lomas de Zamora comenzó con el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar del hecho y determinó que el auto usado por los ladrones era un Volkswagen Voyage negro que había sido robado horas antes en Lanús .

También se estableció que eran cuatro los sospechosos que participaron del robo del auto y que minutos antes del crimen habían sustraído a pocas cuadras una Renault Kangoo que hizo de apoyo.

Cerca de las 23.30 tomaron conocimiento de que el Volkswagen apareció en Avellaneda, mientras que la camioneta Kangoo fue abandonada en Monte Chingolo.

En este lugar fue donde detectives observaron a dos jóvenes cerca del utilitario que luego entraron de manera sospechosa a una casa. de la cuadra. Con una orden de allanamiento de urgencia, los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron a dos sospechosos identificados como Lautaro Ezequiel Silva (21), con antecedentes por robo, y Miguel Ángel Silva (25).

Durante el allanamiento se secuestraron dos teléfonos celulares, un buzo negro tipo canguro y otro rojo, además de zapatillas que fueron utilizadas al momento del crimen.

También se identificó a los otros dos sospechosos sobre quienes pesa una orden de captura.

De acuerdo a los investigadores consultados por Clarín , los dos detenidos dijeron ante los policías que los capturaron que ellos solo iban en el vehículo utilizado en el hecho pero que no mataron a nadie.

Ambos sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora como acusados del delito de homicidio criminis causa , que prevé una única pena de prisión perpetua.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín