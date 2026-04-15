Cuál es la planta que hay que poner cerca de la puerta para atraer el dinero, según el Feng Shui

Aunque muchas personas decoran la entrada de su casa sin pensar demasiado en la energía del ambiente, una planta en particular gana protagonismo por su fuerte simbolismo y su vínculo con la prosperidad económica, según el Feng Shui .

Se trata de la Pachira aquatica , también conocida como árbol del dinero, una planta muy valorada dentro del Feng Shui que se destaca por su tronco trenzado y sus hojas verdes en forma de estrella. Su presencia aporta armonía visual y, según esta filosofía milenaria, ayuda a activar la energía de la abundancia en el hogar.

A diferencia de otras plantas de interior más decorativas, la Pachira aquatica suma un significado energético muy buscado. Sus hojas redondeadas y su crecimiento firme simbolizan expansión , fortuna y estabilidad , tres cualidades centrales dentro del Feng Shui.

La Pachira aquatica no solo es fácil de mantener, sino que además suma un fuerte valor simbólico dentro del hogar.

El trasplante es un punto clave para que la Pachira aquatica mantenga su crecimiento vigoroso y su aspecto saludable. En general, se recomienda cambiarla de maceta cada 2 años, especialmente cuando las raíces empiezan a asomar o el desarrollo se vuelve más lento.

A la hora de trasplantar, es importante elegir una maceta apenas más grande que la anterior. También conviene usar un sustrato liviano y con buen drenaje, ideal para plantas de interior.

El mejor momento para hacerlo es en primavera o verano, cuando la planta está en etapa de crecimiento activo. Después del trasplante, se recomienda regar de forma moderada y no fertilizar enseguida.

Con este cuidado simple, la Pachira aquatica puede seguir creciendo y convertirse en una gran aliada de la decoración y la energía del hogar durante años.

Fuente: TN