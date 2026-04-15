Ni detergente ni lavandina: cómo eliminar el sarro de la pava en 5 minutos

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con la pava llena de sarro , con manchas blancas adheridas o restos minerales que no salen con facilidad. Esto es muy común, sobre todo si la usás todos los días y hervís agua con frecuencia.

Aunque muchas personas recurren al detergente o a la lavandina como opciones rápidas, estas alternativas no siempre son las más efectivas y, además, pueden dejar residuos, olores fuertes o dañar el interior del aparato.

Por fortuna, existe una mezcla casera sencilla y más eficiente para eliminar el sarro sin esfuerzo, sin dejar olores intensos y sin perjudicar el material.

La mejor manera de limpiarla es utilizando vinagre blanco mezclado con agua. Esta combinación ayuda a disolver el sarro acumulado rápido, sin necesidad de raspar ni usar productos abrasivos.

Muchos especialistas en limpieza coinciden en que la clave está en dejar actuar la mezcla, no en raspar. El sarro se ablanda y se desprende solo, al preservar la vida útil de la pava y dejarla en mejores condiciones.

Los elementos que componen esta mezcla suelen estar en casa. Esto hace de esta alternativa una más económica, en relación con productos químicos.

Fuente: TN