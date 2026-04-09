Cuadernos de las coimas: dos exfuncionarios y un empresario apelaron al mismo argumento para defenderse en el juicio

“ No estoy en los cuadernos ”. Con leves variaciones, la oración fue una pieza común en la defensa que ensayaron este jueves dos exfuncionarios del kirchnerismo y un empresario durante sus respectivas indagatorias en una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas .

Fueron Omar Periotti y Sergio Férgola , que cumplieron funciones dentro de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante todo el periodo investigado y están acusados como miembros de una asociación ilícita; y Rubén David Aranda , director de la constructora Chimen Aike S.A ., señalado en una anotación por haber entregado 250.000 dólares.

Todos están acusados en el tramo conocido como la “Camarita”, el modo en que se aludía informalmente a las reuniones en las que distintos empresarios se repartían la obra pública durante el kirchnerismo, encuentros que transcurrían mayormente en la Cámara de Empresas Viales.

“No estoy mencionado en ninguno de los cuadernos”, se defendió Periotti hoy en una nueva audiencia del juicio, en la que primó nuevamente el silencio entre los indagados, que fueron ocho.

Entre 2003 y 2015, Periotti fue el máximo responsable de DNV, el organismo encargado de la planificación, la construcción y el mantenimiento de la red vial nacional. También responsable de los pagos a las empresas que se alzaban con los contratos que, según la acusación, se digitaban en la “camarita”.

Periotti negó los cargos y afirmó hoy que nunca recibió “instrucciones de Néstor o Cristina Kirchner” y que tampoco nunca realizó “actos que perjudicaran al Estado” o que fueran impropios del cargo que ocupaba.

“Señores jueces, mi nombre no figura en el texto de todos los cuadernos de que trata esta causa, yo no estoy en mencionado en ninguno de esos cuadernos”, sostuvo.

Por su parte, Férgola, exgerente de DNV, no declaró en su indagatoria, pero su defensa solicitó con éxito que se leyera un fragmento de un descargo suyo previo, anterior al juicio, en el que sostenía que su imputación no surgía de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y que su nombre tampoco fue mencionado entre los arrepentidos, el otro gran pilar del caso.

Antes que él, prestó declaración el empresario Aranda. Según la acusación, basada en una anotación distinta a la de los Cuadernos, pero hallada en una agenda del chofer Centeno, Aranda hizo un pago de 250 mil dólares a Nelson Lazarte y mantuvo 45 comunicaciones con Roberto Baratta , ambos funcionarios que respondían al entonces ministro Julio de Vido.

Aranda se defendió hoy diciendo que ese manuscrito era un “papelito” que no podía valer alzarse en su contra como prueba. Reconoció que la patente mencionada en él era la de su vehículo, una Toyota Hilux, pero afirmó que el monto y la fecha fueron escritos por una persona distinta a Centeno.

“Yo no estoy en las causas cuadernos, no me citó nadie, no me nombra nadie”, afirmó.

En tanto, optaron por no prestar declaración indagatoria los empresarios Alberto Ángel Padoán , Miguel Ángel Marconi , Mario José Maxit y César Arturo de Goycoechea , y un exfuncionario de Vialidad, Sergio Hernán Pasacantando.

Fuente: La Nación