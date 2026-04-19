Cristian Ritondo, sobre la presencia de Manuel Adorni en el Congreso: “Va a ser un show y eso no ayuda para nada”

Cristian Ritondo , jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, se refirió este domingo al primer informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , brindará ante el Congreso, atravesado por el escándalo por las denuncias de enriquecimiento ilícito vinculadas a sus viajes y la compra de propiedades.

"Va a ser un show de todos lados" , afirmó en diálogo con radio Splendid. Y lamentó que se pierda la oportunidad de debatir en serio en el recinto, en torno a los resultados de leyes recientemente sancionadas como la de Inocencia Fiscal.

El miércoles 29 de abril Adorni irá al Parlamento, pese a las dudas cada vez más grandes que hay entre los legisladores del oficialismo y los aliados en sostener al vocero del Gobierno, acusado de posibles inconsistencias entre su última declaración jurada y la compra de inmuebles junto a una serie de viajes al exterior.

Incluso, se especula con la presencia del presidente Javier Milei, quien días atrás posteó en redes sociales que no se perderá la exposición de su jefe de Ministros ante la cámara Baja.

" Vamos a ver un show por parte de la oposición y por parte del oficialismo , no sé si es para ver y comprar pochoclos porque afecta a la política y la visión de la gente con el Congreso. No creo que ayude para nada", agregó Ritondo, diferenciéndose de las declaraciones de Martín Menem.

El ministro coordinador "se está preparando" para responder los interrogantes de los diputados. Antes de su visita, los legisladores le enviaron un récord de más de 4.800 preguntas escritas, cuyas respuestas, seguramente, serán conocidas horas antes de la presentación del informe.

Pero además, deberá padecer los cuestionamientos al escándalo que atraviesa por los viajes a Nueva York, Punta del Este, Aruba, junto con la compra de inmuebles que investiga la Justicia.

" No vamos a sumar ningún show del kirchnerismo para este tema ni ningún otro tema , como lo hemos hecho anteriormente, porque son quienes en Argentina han llevado a un modelo de corrupción que no era una forma de gobierno, sino la destrucción del país", sentenció Ritondo.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja sostuvo, al igual que el presidente Milei, que el dato de inflación de marzo de 3,4% fue una mala noticia, pero expresó su confianza en el equipo económico.

"Hay buen equipo económico, el Presidente es un economista de calidad, va a encontrar la vuelta a ester problema que tiene Argentina", se mostró confiado.

Sin embargo, advirtió por la recesión que atraviesa el país, como parte del plan de estabilización, y pidió ir corrigiendo medidas para que los asalariados tengan más ingresos que la inflación .

Ritondo también apuntó al armado de Miguel Ángel Pichetto, pensando en las presidenciales del próximo año, al que se sumaron ex integrantes del PRO como Nicolás Massot y Emilio Monzó.

"Emilio y Nicolás conocen como se gobierna la Provincia de Buenos Aires y no creo que pueda ser mucho a la idea de ellos", manifestó. Y dijo que Pichetto comete un "error muy grave" de buscar alianzas en el kirchnerismo.

El legislador nacional se refirió a las versiones que indican que un outsider de la política, como Marcos Galperín o el expresidente de River Jorge Brito, puedan sumarse como candidatos presidenciables.

"Más allá de candidaturas, falta mucho para 2027, es faltarle el respeto a la gente, en esta dificultad que transcurren los argentinos tenemos que hacer el aporte que podamos y que este modelo le dé a los argentinos mayor bienestar", concluyó.

Fuente: Clarín