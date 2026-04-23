Crimen de una mujer trans en Virrey del Pino: escena aterradora, dos cuchillos y fuga en un Fiesta modelo '95

Cuando entró la Policía al departamento, en Virrey del Pino, Valeria Micaela Benítez (36) estaba muerta en medio de un charco de sangre. El panorama era aterrador. Había recibido al menos 22 cortes y el que la mató lo había recibido en el cuello. Su asesino cambió de cuchillo y la degolló.

Por el crimen de la mujer trans está prófugo su pareja actual, quien escapó en el Ford Fiesta de la víctima, modelo '95. Tiene pedido de captura nacional e internacional y lo identificaron como Elías Alan Gabriel Luna (28) , empleado de un conocido supermercado.

"Por lo menos recibió 22 cortes con un cuchillo. Pero luego su asesino cambió de cuchillo, con algo que puede ser de mayor dimensión, para cortar huesos, y ahí le seccionó la totalidad del cuello", graficó a Clarín un detective.

Además, afirmó que el escenario con el que se encontró la Policía en el departamento de planta baja de Santiago del Estero al 10200 , esquina Horacio Quiroga, "era aterrador: el cuerpo estaba en el ingreso a la puerta, en medio de una cantidad de sangre terrible".

Fue una vecina que vive en el primer piso quien escuchó los gritos y golpes y llamó al 911. Uno de los cuchillos fue secuestrado en la escena, pero el otro, con el que la degolló, no estaba.

El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, le pidió al Juzgado de Garantías N° 2 la detención de Luna por el crimen cometido alrededor de las 16.50 del martes 21 de abril, por " homicidio agravado por el vínculo y ensañamiento ", que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a los investigadores, ambos tenían "una incipiente relación de pareja" y el sospechoso le asestó "al menos 20 puñaladas", varias de ellas con el fin de provocar "de forma deliberada e inhumana el sufrimiento" de la víctima .

Tras el brutal femicidio, se subió al Ford Fiesta de la mujer, dominio AOW-279, y escapó. Al mediodía de este jueves seguía prófugo.

El velatorio de la víctima, que iba a cumplir 37 años en junio, se realizó de 11 a 13 en la sala de Casa Dauria, en la calle Eizaguirre al 2400, de San Justo.

Cintia Benítez posteó en Facebook: " Cómo sigo, hermana, sin vos. Por qué. Por qué a vos. No encuentro consuelo ni explicación a tanta maldad. Vamos a hacer justicia, la vas a pagar. El sorete se pensó q estabas sola. Jamás, somos una banda y si hay que cortar la ruta, hacer quilombo, vamos a estar. Te amo por siempre, mi Vale!!! Gracias por tanto y perdón por tan poco. Soy tu hermana mayor no supe cuidarte, perdón ".

En otra publicación, sostuvo: " Nunca pensé tener que despedirme de vos así. Vas a ser siempre mi hermanita. Mi Vale. La vida fue dura siempre con vos y saliste . Esta vez te tocó una mala pasada, hermana, vamos a hacer justicia por vos. Te amo ahora y siempre ".

La mamá de la víctima también se expresó en las redes sociales: " Mi Vale, pura ternura, quise ser eterna para cuidarte, la vida me jugó una mala pasada. Vas a ser siempre mi dulce Vale, te amé desde tus primeras patadas en mi panza y te voy a amar toda la vida" .

"Ya nos vamos a encontrar, descansá en paz, mi vida entera daría porque nada te pasara. Vamos a hacer justicia, Vale. Ese HDP las va a pagar. Justicia por Valeria. Todavía no caigo, no quiero darme cuenta que ya no estás ", completó

Según denunciaron, el sospechoso también golpeaba a su ex pareja, con quien tenía una hija, por lo cual ella lo dejó pero era víctima de amenazas constantes y ambas vivían " un calvario también ".

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín