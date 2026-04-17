Córdoba: un turista murió ahogado tras tirarse a nadar a un río mientras estaba de vacaciones con su mujer

Un turista que había llegado desde Buenos Aires para pasar unos días de vacaciones en el valle de la Traslasierra fue encontrado ahogado el jueves luego de desaparecer en el río del balneario Los Remansos, en la localidad cordobesa de Nono .

El hombre, de 37 años, pasaba unos días de vacaciones junto a su pareja en un camping ubicado a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el trágico incidente.

Aprovechando las buenas condiciones climáticas, en un momento del jueves decidió meterse a las aguas del río Chico, dejó sus pertenencias en la orilla y no regresó, lo que encendió la alarma de la mujer que lo acompañaba.

Fue ella quien dio aviso a las autoridades, lo que inició un intenso operativo de búsqueda en la zona. Personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Dirección Bomberos, desplegó tareas de rastreo subacuático en el sector.

Tras varios minutos de inmersión, los rescatistas lograron encontrar el cuerpo sin vida del turista en el cauce del río, a unos cinco metros de profundidad.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de la fiscal Cecilia Giménez, quien intentará determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Fuente: Clarín