Córdoba: murió el joven que fue detenido y horas después cayó en coma y hubo incidentes en el hospital

Tomás Orihuela , un joven de 19 años que cayó en coma tras permanecer detenido algunas horas en una comisaría de la Ciudad de Córdoba , murió este lunes por la noche tras pasar los últimos dos días en terapia intensiva.

Su familia denunció que se trató de un caso de violencia policial y hubo incidentes en el hospital Eva Perón donde estaba internado, mientras que desde la fuerza sostienen que el chico intentó quitarse la vida en la celda con la manga de un buzo.

Aunque la última detención de Orihuela se dio el sábado a la tarde, todo comenzó el jueves cuando el joven fue l iberado tras pasar cuatro meses detenido en la cárcel de Bouwer , acusado de formar parte de una banda que robaba celulares en locales bailables.

Según los mismos medios locales, tras un juicio abreviado, quedó en libertad condicional y volvió a la casa donde vive con su madre, en Bajo Pueyrredón.

Sin embargo, a las pocas horas de salir de la cárcel, fue detenido al salir de una peluquería porque en la base de datos de la Policía figuraban dos pedidos de captura relacionados con un presunto hecho delictivo en Córdoba y otro en Entre Ríos.

Tras constatar que los pedidos habían caducado, fue liberado , pero Orihuela volvió a ser detenido el sábado en un operativo en barrio Bajo Pueyrredón. Según la familia, otra vez quedó aprehendido por sus antecedentes.

Horas después, su madre fue hasta la comisaría 6°, en el barrio General Paz, al sudeste de la capital provincial, para alcanzarle un abrigo y un alfajor, pero no la dejaron verlo. Y más tarde aún, la Policía se acercó hasta su casa y le avisó que debía ir al Hospital de Córdoba porque su hijo había tenido un "pequeño accidente" .

“El médico me dijo que llegó muerto al Hospital Córdoba . Ellos le hicieron la reanimación y lo conectaron a la máquina, por eso tenía pulso. Me dijeron que a mi hermano lo llevaron desde la comisaría hasta el hospital en la cajuela de la camioneta, en la parte de atrás, y que un policía le hacía reanimación”, contó la hermana este lunes en declaraciones a Canal 10 de Córdoba .

El domingo, familiares y amigos del chico realizaron una protesta en el acceso a Córdoba por la Ruta 19 y hubo incidentes con la Policía.

“En el transcurso del día personal policial y los vehículos que han ido transitando fueron agredidos con elementos contundentes. A raíz de eso se armó un operativo y aprehendimos a tres masculinos mayores. Han cortado la ruta y hoy tomaron la misma actitud”, sostuvo este lunes el comisario mayor Juan Pablo Esquivel , en declaraciones a Cadena 3 .

También durante la última jornada, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, respaldó la versión policial de que el joven “se habría intentado ahorcar con su propio buzo” y destacó “el accionar policial” que “logró rescatarlo de esa situación”, aunque aclaró que “el daño fue severo”.

“Todo lo demás es motivo de investigación. Entregamos todas las pruebas a la fiscal de la causa, que tendrá todos los elementos para determinar las circunstancias en las que sucedió el hecho. No tenemos, hasta el momento, que el hecho sea distinto a cómo los relaté. Acá no se encubre ni se esconda absolutamente nada” , agregó el ministro provincial, quien aseguró además que “hay policías investigados”.

Por la noche, tras conocer la noticia de su deceso, allegados a Orihuela lanzaron asientos hacia el personal policial que se encontraba en una sala de espera dentro del hospital al cual el joven había sido derivado y donde permanecía en la unidad de cuidados intensivos con un cuadro considerado irreversible a partir de un edema cerebral.

Fuente: Clarín