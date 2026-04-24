Convivencia cotidiana: avanza la creación de más estacionamientos para motos en los barrios porteños

La ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo plan de estacionamiento de motos que incluirá más de 450 nuevos lugares para mejorar y organizar el uso del espacio público. Se trata de una respuesta al incremento del parque de motovehículos en la Capital , donde el estacionamiento de motos representa un desafío.

La iniciativa forma parte del Plan Integral de Estacionamiento de Motos que impulsa el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y lleva adelante la Secretaría de Tránsito. El objetivo es resolver distintas problemáticas vinculadas con el uso de motos, como la concentración en zonas específicas, la insuficiencia o baja visibilidad de la oferta disponible, la ocupación de veredas y el uso indebido de los espacios exclusivos por parte de automóviles.

El propósito final es reducir estas situaciones y mejorar la convivencia entre peatones, automovilistas y motociclistas.

“Cuando analizamos cómo se usa el espacio público, vemos que hay muchas oportunidades de mejora que impactan directamente en la convivencia cotidiana . Ampliar y redistribuir la oferta de estacionamiento para motos es parte de esa lógica: poner números sobre el problema, redefinir las intervenciones y avanzar con soluciones concretas para todos los vecinos”, señaló el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.

Las intervenciones incluyen la instalación de 32 nuevas dársenas , la puesta en valor de 18 ya existentes y la incorporación de modelos con delineadores para mejorar su protección y visibilidad.

Actualmente, la Capital cuenta con 256 dársenas de estacionamiento para motos, que significan 1792 plazas para esos vehículo. El 55% de ellos se concentra en las comunas 1 [Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución], 5 [Almagro y Boedo] y 6 [Caballito], lo que evidencia la necesidad de ampliar y redistribuir la oferta en otros sectores con alta demanda. La expansión busca que los beneficios del ordenamiento del espacio público lleguen a más vecinos y motociclistas en todas las comunas.

El denominado Plan Integral de Estacionamiento de Motos demostró que la efectividad de las dársenas depende de su localización, su diseño y su nivel de protección. Además de ampliar la oferta, la iniciativa prevé sistematizar información para evaluar el impacto de las medidas y realizar ajustes, según la demanda observada.

El plan contempla tres tipos de intervención : la puesta en valor de dársenas existentes mediante mejoras en la demarcación y señalización, la incorporación de nuevos espacios en calzada en sectores con demanda relevada y la implementación de un nuevo modelo a 45° con delineadores , que mejora el ordenamiento y evita la invasión por parte de automóviles.

Según lo establece el Código de Tránsito y Transporte (ley 2.148), las motos deben estacionar únicamente en los sectores demarcados cuando existan y ubicarse de culata con un ángulo de entre 45° y 90° respecto del cordón. Además, la pintura anaranjada identifica los espacios de uso exclusivo para motos.

Con esta expansión, la Ciudad de Buenos Aires avanza en una estrategia que combina infraestructura, normativa y planificación para ordenar y optimizar el estacionamiento de motos, contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente.

Fuente: La Nación