Conmoción en Rosario: una pareja de estudiantes apareció muerta a cuadras de distancia

Una joven y su pareja, ambos de 22 años, fueron encontrados muertos a pocas cuadras de distancia en Rosario. Eran estudiantes de Psicología y convivían desde hace pocos meses. Al cuerpo de la chica lo encontraron en el departamento que compartía la pareja. En cambio, a él lo hallaron sin vida en otro edificio. Investigan el primer caso como "muerte dudosa", aunque no se descartan otras hipótesis y es fuerte la versión de que se habrían quitado la vida.

Sophia Civarelli y Valentín Alcida compartían pasillos y aulas en la Universidad de Rosario (UNR). Habían decidido unir sus destinos meses atrás, como pareja y convivientes. Y en rigor lo estuvo hasta este viernes, cuando ese destino compartido quedó sellado tristemente: ambos fueron encontrados sin vida, con pocas horas de diferencia y a menos de 15 cuadras de distancia.

Primero se reportó una denuncia por la muerte de Alcida. El llamado al 911 ocurrió alrededor de las 4 de este viernes. El joven se había tirado al vacío desde un octavo piso de un edificio en 3 de Febrero al 1100 , en el este de Rosario. Fue asistido por personal médico de emergencia y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde no pudieron salvarle la vida.

Minutos antes de arrojarse al vacío, él mismo había llamado a la Policía de Santa Fe para advertir sobre la situación de su novia, que estaba a pocas cuadras de allí.

Civarelli fue encontrada sin vida en un departamento de la calle 3 de Febrero al 2400. Tenía una herida cortante en el cuello, con un cuchillo de cocina tipo Tramontina a pocos centímetros de su cuerpo, y sin otras lesiones considerables. El médico legista que participó del peritaje en la escena del crimen señaló que, preliminarmente, todo apuntaría a un suicidio. Habría ocurrido entre la tarde y la noche del jueves.

En esa línea declaró también la fiscal del caso, Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva: "No hay nada para determinar que la agresión fue realizada por un tercero".

También la fiscal apuntó otro detalle: en el departamento en que se halló sin vida a Civarelli se encontró una nota de despedida de Alcida, que anticipaba su propia muerte al no haber podido salvar la de su novia. Esa vivienda, a su vez, es en el que ambos convivían desde que formalizaron su relación de pareja.

"Había una carta que quedó en lugar, manuscrita por él, en la cual decía que su pareja se había quitado a vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla. Lo intentó hacer de distintas maneras, pero no lo pudo concretar", añadió Ranciari.

"Por eso se dirigió al domicilio de su amiga y se suicidó de la manera que lo anunció en la carta: tirándose desde un octavo piso", concluyó la fiscal sobre la hipótesis fuerte.

Si bien detalló que no había antecedentes de violencia de género, caratuló el caso como doble muerte dudosa e instruyó que se periten los celulares de ambos para esclarecer la investigación.

Fuente: Clarín