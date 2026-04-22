Colocar cáscaras de limón en el lavarropas: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

El lavarropas es uno de los electrodomésticos más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más humedad concentra. Según especialistas en organización del hogar y limpieza natural, el tambor y los conductos internos pueden acumular restos de jabón, suciedad y olores persistentes que terminan trasladándose a la ropa.

Por ese motivo, expertos en hábitos domésticos recomiendan un truco casero simple y económico para mejorar el ambiente y la higiene del lavarropas: colocar cáscaras de limón dentro del tambor durante ciertos lavados de mantenimiento.

El limón es un cítrico rico en aceites esenciales y compuestos naturales con propiedades desodorizantes. Al colocarse sus cáscaras dentro del lavarropas, estos compuestos ayudan a neutralizar olores acumulados por humedad , restos de detergente o suciedad .

Además, su aroma cítrico es fresco e intenso, por lo que no solo disimula malos olores, sino que contribuye a dejar una sensación más limpia sin recurrir a perfumes artificiales.

Desde el punto de vista de la limpieza natural, la cáscara también libera sustancias que ayudan a aflojar residuos grasos y restos adheridos, lo que puede facilitar la higiene posterior del tambor.

Así, se presenta como una alternativa natural, económica y práctica para mantener el lavarropas en mejores condiciones sin esfuerzo adicional.

Especialistas en limpieza natural recomiendan usar limones frescos, preferentemente bien lavados, ya que conservan mejor sus aceites esenciales. Las cáscaras recién retiradas son más efectivas que las secas o viejas. En cuanto a la ubicación, aconsejan colocarlas:

Fuente: TN