Chile: insólito choque entre un avión de Aerolíneas Argentinas y otro de Latam en el aeropuerto de Santiago

En un insólito choque, dos aviones colisionaron en la pista del aeropuerto de Santiago de Chile, cuando una aeronave de Latam se llevó puesta una de las alas de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, causando cancelaciones y demoras.

El choque ocurrió en la noche del miércoles. La aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, cuando recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de Latam que se encontraba a punto de salir rumbo a San Pablo. Por el golpe no hubo heridos.

Fuente: Clarín